Zürich Wie gut ist die Luftqualität in Zürich? – an Hotspots werden die Grenzwerte überschritten Die Luftqualität im Kanton Zürich hat sich im Jahr 2020 dem langjährigen Trend folgend grundsätzlich weiter verbessert. Doch nach wie vor werden die Grenz- und Richtwerte bei Ozon und Ammoniak sowie beim krebserregenden Russ aus Holzfeuerungen und dem Verkehr deutlich überschritten. 26.05.2021, 10.50 Uhr

Bei den kleineren Feinstaubpartikeln lagen die meisten städtischen Standorte im Bereich des Jahresmittelgrenzwertes oder darunter. Einzig an der Rosengartenstrasse wurde er - trotz Lockdown-Entlastung - überschritten. Archivbild: Ennio Leanza/Keystone

Der Lockdown im Frühjahr 2020 wirkte sich dabei auf die Luftqualität positiv aus, wie es in einer Mitteilung der kantonalen Baudirektion vom Mittwoch heisst: An der vielbefahrenen Rosengartenstrasse in Zürich sank die Stickstoffdioxid-Belastung parallel zum verringerten Verkehrsaufkommen. Und bei Messungen in Kloten in Flughafennähe lag der Anteil der kleinsten Feinstaubpartikel tiefer als üblich.