Zürich Wie der Kantonsrat künftige Missstände am Unispital verhindern will Der Kantonsrat hat am Montag weitere Änderungen am Gesetz über das Universitätsspital Zürich beschlossen. Eine Übersicht. Sven Hoti Jetzt kommentieren 13.03.2023, 20.13 Uhr

Der Kantonsrat fordert vom Kader des Unispitals mehr Transparenz ein. Archivbild: Walter Bieri/Keystone

Eineinhalb Sitzungen brauchte es, bis der Kantonsrat am Montag das revidierte Gesetz über das Universitätsspital Zürich (USZ), das dem Kanton gehört, zu Ende beraten hatte. Der Regierungsrat hatte es aufgrund mehrerer Missstände auf Leitungsebene und basierend auf Empfehlungen einer parlamentarischen Kommission ausgearbeitet. Zahlreiche Minderheitsanträge waren im Rat ein- und untergegangen.

So hat der Kantonsrat am Montag in seinem Gesetzesentwurf neue Transparenzregeln beschlossen. Neu müssen die Mitarbeitenden im Kader gegenüber der Spitaldirektion Rechenschaft über ihre Tätigkeiten für Dritte, Mitgliedschaften und Beteiligungen an Unternehmen abgeben. Die Mitglieder der Spitaldirektion und die Leiterinnen und Leiter der «obersten Organisationseinheiten» wiederum müssen ihre Interessenbindungen in einem öffentlich einsehbaren Register eintragen.

Für diesen Vorschlag des Regierungsrats konnte sich im Kantonsrat eine Mehrheit von 110 zu 58 Stimmen begeistern. Ein Minderheitsantrag aus dem Hause SP und Grüne wiederum blieb chancenlos: Er wollte weiter gehen und forderte, dass die Bezeichnung «oberste Organisationseinheiten» durch «Leiter der Organisationseinheiten» ersetzt wird. Die Formulierung des Regierungsrat sei zu unklar, begründete Florian Heer (Grüne, Winterthur) den Antrag. «Das sind keine Hobbys, die sie da freigeben. Hier bestehen wirtschaftliche Interessen.»

Doppelfunktionen werden verunmöglicht

Die Offenlegung der Interessenbindungen sei grundsätzlich richtig und wichtig, betonte Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). «Die Ausweitung auf sämtliche Leiterinnen und Leiter geht aber zu weit.» Es reiche, wenn die jeweils vorgesetzte Stelle darüber informiert sei. Rickli ergänzte: «Eine Ausweitung würde nicht zuletzt grossen bürokratischen Aufwand mit sich bringen und der Nutzen wäre begrenzt.»

Der Kantonsrat räumt der Spitaldirektion insgesamt mehr Kompetenzen ein. Archivbild: Andrea Zahler

Zusätzlich hat sich der Kantonsrat für weitgehende Einschränkungen auf Führungsebene des USZ ausgesprochen. Klinikleiterinnen oder -leiter konnten bisher auch gleichzeitig ärztliche Direktorinnen oder Direktoren sein. Solche hierarchieübergreifenden Doppelfunktionen sind zukünftig nicht mehr möglich. Das hat eine Kantonsratsmehrheit von 129 zu 37 Stimmen entschieden. Damit würden klare Verantwortlichkeiten geschaffen und ein vom USZ bereits angestossener Prozess vorangetrieben, so die Meinung einer Mehrheit der vorberatenden Kommission. Dagegen waren hauptsächlich die Mitte und die FDP, welche die Streichung eines entsprechenden Paragrafen forderten.

Selbstverständlichkeiten infrage gestellt

Ebenfalls eingeschränkt hat der Kantonsrat die Führungsspanne der Vorgesetzten am Unispital, das heisst die Anzahl Untergebener pro Führungsperson. Der Kantonsrat hatte sich mit 131 zu 36 Stimmen für einen entsprechenden Paragrafen ausgesprochen. Dagegen waren auch hier hauptsächlich die Mitte und die FDP.

Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Einhaltung einer «angemessenen» Führungsspanne am Unispital keine Selbstverständlichkeit sei, hiess es vonseiten einer Mehrheit der Kommission. Das USZ habe in der Vergangenheit nie in einer normalen hierarchischen Struktur funktioniert, wie man es von einem Grossunternehmen erwarten würde. Auf eine genaue Definition des Begriffs «angemessen» hatte der Regierungsrat und die vorberatende Kommission bewusst verzichtet.

«Leider haben in den letzten Jahren zu grosse Führungsspannen und hierarchieübergreifende Doppelfunktionen zu Problemen geführt», sagte Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). Bild: Michael Buholzer/Keystone

Für die FDP stellte diese Regelung «ein unnötiges Aufblähen des Gesetzes» dar. So etwas gehöre nichts ins Gesetz, sagte Bettina Balmer (FDP, Zürich). «Natürlich braucht es klare hierarchische Strukturen, aber gefragt ist auch eine gute Portion gesunder Menschenverstand.» Das Spitalpersonal werde damit zu «stupidem, befehlsausführendem Arztpersonal» degradiert.

Eigentlich hätte vieles selbstverständlich sein sollen, entgegnete Gesundheitsdirektorin Rickli. «Leider haben in den letzten Jahren zu grosse Führungsspannen und hierarchieübergreifende Doppelfunktionen zu Problemen geführt.» Deswegen sei es wichtig, dies auf Gesetzesebene zu regeln.

«Unklarheiten führten zu Problemen»

Zusätzlich hat sich der Kantonsrat mit 86 zu 83 Stimmen dafür ausgesprochen, auf Stufe Spitalrat und Spitaldirektion ein Co-Präsidium zu ermöglichen. Damit hat der Kantonsrat gegen den Antrag des Regierungsrats und der vorberatenden Kommission und für einen Minderheitsantrag gestimmt. Dies mit dem Argument, die Verantwortlichkeiten besser aufteilen zu können und einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf entgegenzukommen.

Insgesamt haben Regierungs- und Kantonsrat im neuen Gesetz auch vielerorts Klarheit über Aufgaben und Kompetenzen geschaffen und insbesondere der Spitaldirektion mehr Kompetenzen eingeräumt. Die wesentlichen Aufgaben und Kompetenzen sollen auf Gesetzesstufe verankert werden, fand Gesundheitsdirektorin Rickli. «Unklarheiten haben in der Vergangenheit zu Problemen geführt.»

Unispital hat manches bereits umgesetzt

Das Universitätsspital möchte sich auf Anfrage nicht zu den vom Kantonsrat beschlossenen Änderungen äussern. Es betont jedoch, dass es seit 2021 diverse Massnahmen ergriffen habe. So sei etwa ein Code of Conduct als verbindliche Leitlinie für alle Mitarbeitenden des USZ in Kraft gesetzt und eine Whistleblower-Plattform sowie ein internes Transparenzregister geschaffen worden, in dem Interessenbindungen offengelegt werden müssen.

Auch sei das Kerngeschäft neu organisiert worden. «Es zeichnet sich durch die Linienführung innerhalb der Berufsgruppen, interprofessionelle Führungsgremien und klare Verantwortlichkeiten aus.» Per 1. Januar 2023 sei zudem ein neues Lohnmodell für die Kaderärzteschaft eingeführt worden. Mit dem neuen Fixlohnsystem bestünden keine falschen Anreize mehr, es sei «transparent und nachvollziehbar». Ein längerfristiges Projekt sei die angestrebte Kulturveränderung.

Das Gesetz über das Universitätsspital Zürich gelangt nun in die Redaktionskommission. Die zweite Lesung und die Schlussabstimmung im Kantonsrat wird voraussichtlich in wenigen Wochen stattfinden.

