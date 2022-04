Zürich Wegen möglicher Coronawelle im Herbst: Präsident des Lehrerinnen- und Lehrerverbandes fordert mehr Luftfilter in Schulen Luftfilter seien an Schulen noch immer ein Manko, kritisiert der Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbandes Christian Hugi. Nun habe man Zeit, sich für den Herbst vorzubereiten. Gemäss Experten können manche Filter das Infektionsrisiko um über 80 Prozent senken. Sven Hoti Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Luftfilteranlagen wie diese fangen kleinste Partikel und Viren aus der Luft ein. Auch das Coronavirus verbreitet sich hauptsächlich über die Luft. Keystone

Am Mittwoch hat der Bundesrat auch die restlichen Coronamassnahmen – namentlich die Masken- und Isolationspflicht – aufgehoben. Nun stehen die Kantone in der Verantwortung. Bis anhin war es wegen der vielen Corona-Ansteckungen in der Schweiz zu zahlreichen Personalausfällen gekommen. Die Spitäler verzeichneten sogar Rekordwerte, wie eine Umfrage der «Limmattaler Zeitung» ergeben hatte. Mit der wegfallenden Isolationspflicht dürfte sich das Problem nun weitgehend von selbst lösen. Für den Herbst jedoch rechnet der Bundesrat wieder mit einem Anstieg der Fallzahlen. Wie stark, wird sich zeigen. Entscheidend wird mitunter sein, ob die Schweiz darauf vorbereitet ist.

Der Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbandes fordert die kantonalen Behörden, Gemeinden und Schulen dazu auf, sich schon jetzt auf die zweite Jahreshälfte vorzubereiten. Konkret verlangt er, dass die Schulen vermehrt auf Luftfilteranlagen setzen, welche die Luft von den meisten Viruspartikeln befreien sollen.

«Es gibt kaum Schulen, die mit Luftfiltern ausgestattet sind, das ist ein Manko»,

sagt Christian Hugi. Solche Filter würden sich darüber hinaus auch dafür eignen, andere Partikel wie Pollen aus der Luft zu filtern, was zum Beispiel Allergikern zugutekommen würde.

Christian Hugi, Präsident Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV). zvg/Roger Wehrli

Nun stehe zwar der Sommer bevor und die Schulen könnten wieder vermehrt dauerlüften. Hugi betont jedoch: «Der nächste Winter kommt. Wir haben jetzt die Chance, uns im Vergleich zum Vorjahr besser darauf vorzubereiten.»

Volksschulamt: Gemeinden sind zuständig

Wie viele Schulen im Kanton Zürich bereits Luftfilteranlagen installiert haben, ist unbekannt. Das kantonale Volksschulamt kann auf Anfrage keine Zahlen liefern, da die Gemeinden alleine für die Liegenschaften zuständig seien. Darunter fällt auch die Beschaffung und Installation von Geräten wie Luftfilteranlagen oder CO 2 -Sensoren. «Da die Infrastrukturen innerhalb der Gemeinden sehr unterschiedlich sind – vom 150-jährigen Schulhaus bis zum modernen Neubau mit Lüftungsanlage – müssen Lösungen vor Ort aufgrund der vorhandenen Situation getroffen werden», erklärt das Volksschulamt. Und es ergänzt: «Luftfilter sind nicht die einzige zielführende Lösung für gute Raumluft.»

Gemäss einer Verordnung des Regierungsrates, die noch bis am 15. April gilt, müssten die Schulen aber über ein Schutzkonzept verfügen. Ein besonderes Augenmerk sei dabei auf die Qualität der Raumluft zu richten. «Die Schulen sind verpflichtet dafür zu sorgen, dass diese sichergestellt ist», schreibt das Volksschulamt und führt aus:

«Darauf hat die Bildungsdirektion die Schulen regelmässig hingewiesen und wird dies auch tun, wenn keine Pflicht zum Schutzkonzept mehr besteht.»

Konkret propagiert die Bildungsdirektion vor allem richtiges und regelmässiges Lüften. «Vor den ersten Lektionen am Morgen und am Nachmittag das Schulzimmer vollständig durchlüften», heisst es etwa auf der Website. Oder: «Während der Lektionen möglichst einmal zwischendurch lüften.» Von Luftfiltern ist allerdings nichts zu lesen.

Man sensibilisiere die Schulen regelmässig zum Thema Raumluft, und das nicht erst seit der Coronapandemie, bekräftigt das Volksschulamt. Für weitere Informationen verweist es auf die Website des Bundesamtes für Gesundheit und der Bildungsdirektion. In den Gemeinden empfiehlt es Schulleiterinnen und Schulleiter, sich bei Fragen an die jeweiligen Liegenschaftsverantwortlichen zu wenden.

Experte: Luftfilter sind ein Komfortgewinn

Luftfilter sollen Partikel und Aerosole – also kleinste Tröpfchen – aus der Luft einfangen. Dabei gibt es unterschiedlichste Geräte und Filtergrössen. Experten empfehlen vor allem Hepa-Filter, weil sie besonders kleine Teilchen wie beispielsweise Viren filtern und dadurch das Infektionsrisiko senken können. Und weil sich das Coronavirus vor allem durch Tröpfchen und Aerosole überträgt, machen solche Filter durchaus Sinn.

Das sieht auch Michael Riediker so. Der Umweltnaturwissenschafter ist Experte auf dem Gebiet der Aerosole und Gründer sowie Direktor des Schweizerischen Zentrums für Arbeits- und Umweltgesundheit (SCOEH) in Winterthur. Er spricht sich schon seit längerem für den Nutzen von Luftfiltern in Innenräumen aus.

«Man sollte die Zeit bis zum Herbst nutzen, um eine passende Lösung installiert zu haben»,

findet Riediker. Denn er geht davon aus, dass es dann neue Wellen mit neuen Virusvarianten geben wird.

Michael Riediker, Gründer und Direktor des Schweizerischen Zentrums für Arbeits- und Umweltgesundheit (SCOEH) in Winterthur. zvg

Einerseits müsse mit einem Luftfilter nicht ständig das Fenster zum Lüften geöffnet werden, was ein Komfortgewinn sei. Andererseits zeigten neuste Studien, dass das Entfernen von Viren durch Lüften oder Filtern das Ansteckungsrisiko in Innenräumen beträchtlich senken würden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Omikron-Variante die Übertragbarkeit des Virus nochmals erhöht habe.

Riediker zitiert dabei eine noch nicht wissenschaftlich geprüfte Studie aus Italien. Demnach verringert ein System, das die Luft in einem Raum innert einer Stunde sechs bis zehnmal komplett ersetzt, die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung um über 80 Prozent im Vergleich zu Räumen mit weniger Luftwechseln. Leistungsstarke Filtersysteme machten im Prinzip das gleiche, ein kompletter Ersatz fürs Lüften seien Filter allerdings nicht, so Riediker. Das Lüften verhindere nämlich, dass der CO 2 -Gehalt in einem Raum zu stark ansteigt und die darin befindlichen Personen ermüden.

«Das beste ist es, viele Massnahmen miteinander zu kombinieren»

Wie die Zürcher Gesundheitsdirektion hat auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) selber nie eine offizielle Empfehlung zum Gebrauch von Luftfiltern herausgegeben. In einem Merkblatt vom vergangenen Oktober schreibt es lediglich, sie könnten «eine zusätzliche technische Massnahme sein, um sehr feine Partikel und damit auch allfällige virenhaltige Aerosole in der Innenraumluft zu reduzieren». Stattdessen empfiehlt das BAG vor allem regelmässiges Lüften.

Das Lüften und der Gebrauch von Luftfiltern sowie CO 2 -Sensoren zur Bestimmung der Luftqualität müssten sich nicht ausschliessen, sagt Riediker. «Eine einzelne Massnahme reicht ohnehin nicht. Das beste ist es, viele Massnahmen miteinander zu kombinieren.»

Eine langfristig brauchbare Lösung ist bereits ab 1000 Franken erhältlich

Die Klagen mancher Schulen, Luftfilter seien zu teuer, kann Riediker nur bedingt verstehen. Er sagt:

«Wenn ich jetzt das Chaos anschaue in den Schulen mit den vielen Personalausfällen und den damit verbundenen Kosten, dann behaupte ich, hätte sich eine Anschaffung im Vorfeld allemal gelohnt.»

Für 1000 bis 2000 Franken lasse sich bereits eine langfristig brauchbare Lösung installieren, so Riediker.

Wer sich zum Thema Luftfilter informieren möchte, der kann sich zum Beispiel an das BAG wenden oder aber auch an Riedikers Schweizerisches Zentrum für Arbeits- und Umweltgesundheit. Mit einer Gruppe von Forschern arbeitet Riediker zudem derzeit an der Planung zum Aufbau eines Kompetenzzentrums. Es soll eine Anlaufstelle für die Kantone, Bauplaner, aber auch Laien bei Fragen oder Anliegen unter anderem zum Thema Raumluft werden.

