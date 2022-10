Zürich Der ungewöhnliche Job einer Wasser-Sommelière: «Wenn der Gast so emotional darauf anspringt wie auf ein gutes Dessert, hat man seine Arbeit gut gemacht» Jana Lücking ist eine von mehreren Absolventinnen und Absolventen eines Wasser-Sommelier-Seminars, das dieses Jahr zum vierten Mal stattfand. Die 34-Jährige zeigt, dass Wasser nicht gleich Wasser ist. Sven Hoti Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Wasser ist ihre Passion: Jana Lücking, Wasser-Sommelière und Markenverantwortliche bei Valser. Severin Bigler

Wenn Jana Lücking über Wasser spricht, dann tut sie dies mit der Leidenschaft einer Weinkennerin. «Wasser ist nicht gleich Wasser», betont sie. «Die verschiedenen Mineralien prägen den Geschmack. Natrium ist eher salzig, Kalzium ziemlich neutral und Magnesium hat einen für manche süsslichen, für andere bitteren Geschmack.» Solch vertiefte Gedanken über den Geschmack des Wassers dürften sich bisher nur wenige gemacht haben. Doch Lücking will dies ändern.

Die 34-Jährige absolvierte Ende September in Zürich das Seminar «Der Schweizer Wasser-Sommelier» von Gastrosuisse und dem Verband Schweizerischer Mineralquellen und Softdrink-Produzenten. Das Seminar wurde 2018 das erste Mal durchgeführt, die diesjährige Ausgabe war bereits die vierte. Damit ist Lücking nun offiziell eine Wasser-Sommelière und darf Restaurants bei ihrem Angebot an Mineralwasser beraten.

Die Gäste «auf eine Reise mitnehmen»

Bei der Beratung gehe es einerseits darum, den Restaurants geeignete Wässer für ihre Karten zu empfehlen. Andererseits sollen Wasser-Sommeliers und ­-Sommelière auch das Servicepersonal entsprechend für das Thema Wasser sensibilisieren. Ziel sei es, das perfekte Pairing, also die Kombination verschiedener Gerichte und Getränke, zu erhalten – wie etwa beim Wein auch, erklärt Lücking.

Welches Wasser passt zu welchem Wein, Bier oder Gericht? Diese Frage soll das Servicepersonal in Zukunft beantworten können.

Die Herausforderung wird es sein, den Leuten zu vermitteln, dass es eben nicht einfach «nur» um Wasser geht.

«Das Wissen rund um Wasser ist allgemein sehr gering»,

sagt Lücking. Es sei ein Grundnahrungsmittel, das im Unterschied etwa zur Schokolade keine Emotionen wecke. Sehr wichtig sei beim Verkauf von Wasser deshalb ein gewisses Grundwissen und gutes Storytelling. Man müsse die Kundschaft «auf eine Reise mitnehmen». «Wenn der Gast so emotional darauf anspringt wie auf ein gutes Dessert, hat man seine Arbeit gut gemacht.»

Für ihr abgeschlossenes Wasser-Sommelier-Seminar hat Jana Lücking ein Zertifikat erhalten. Severin Bigler

Dass entsprechende Werbung tatsächlich wirkt, zeigte sich am Beispiel der Netflix-Reisedoku «Down To Earth». Darin begleitet ein Kamerateam den US-Schauspieler Zac Efron auf seiner Reise um die Welt. In der zweiten Folge trifft er sich mit dem deutschen Gastronomen Martin Riese, der sich als Wasser-Sommelier international einen Namen gemacht hat. «Wasser hat auf jeden Fall einen Geschmack», sagte Efron überzeugt. Die Doku sorgte für einen Verkaufsboom eines der Wässer, das in der Sendung vorgestellt worden war.

Potenzial in der Schweiz «noch weitgehend unerkannt»

Den wenigsten Restaurantgästen dürfte es wichtig sein, welches Wasser sie trinken. In den hiesigen Restaurants reduziert sich die Wasserwahl auf die Frage: Mit oder ohne Kohlensäure? «In der Schweiz ist das Potenzial noch weitgehend unerkannt», sagt auch Lücking. Wasserkarten, wie es sie etwa in den USA gebe, seien hier noch Mangelware. Oft stünde nur ein Mineralwasser auf der Karte und eine Beratung wie etwa beim Wein gebe es keine.

Dabei könnte das richtige Wasser zum richtigen Gericht oder Getränk das Geschmackserlebnis verbessern, sagt die Expertin. Etwa, indem mit dem Weisswein ein kohlensäurehaltiges Mineralwasser empfohlen werde und mit dem Rotwein ein stilles. «Das ist es, was ich an die Menschen weitergeben möchte: Die Passion zu verstehen, was man den Konsumenten verkauft.»

Schon als Teenagerin faszinierte sie Wasser

Wer Lücking bei ihren Ausführungen zuhört, der merkt schnell: Wasser ist eine Wissenschaft für sich, der sie mit einer beeindruckenden Neugierde frönt. Sie spricht von der Einzigartigkeit des Wassers aufgrund von seiner Mineralisierung, von niedrig mineralisiertem und hoch mineralisiertem Wasser, Kationen und Anionen und von der neutralisierenden Wirkung von Kohlensäure auf den Geschmack von hoch mineralisiertem Wasser.

«Wasser ist für mich eine Passion»,

erklärt die gebürtige Deutsche. In ihren Teenagerjahren habe sie schon Unterschiede im Geschmack von verschiedenen Wässern geschmeckt. «Es war etwas da, das ich unbedingt erklären wollte.» Seit rund vier Jahren arbeitet die 34-Jährige als Marketingverantwortliche bei Valser. Das sei für sie ein zusätzlicher Ansporn gewesen, sich näher mit der Thematik auseinanderzusetzen und das Wasser-Sommelier-Seminar zu absolvieren, für das sie ein Zertifikat erhalten hat.

Bleibt abschliessend noch die Frage nach dem persönlichen Lieblingswasser. Entschieden nennt Lücking: Valser-Wasser, insbesondere das hoch mineralisierte. Im Segment des stillen Wassers bietet das Bündner Unternehmen neben der grauen Flasche mit stillem Wasser nämlich auch eine weniger bekannte, blaue Flasche mit stillem Wasser, dessen Mineralgehalt höher ist. Es ist nur in wenigen Supermärkten zu haben.

Und wer das blaue und das graue stille Mineralwasser einmal nacheinander probiert, der wird feststellen: Wasser ist eben doch nicht gleich Wasser.

