Zürich Von seiner Frau terrorisiert, von den Behörden abgestempelt: Wie sich dieser Vater die Obhut für seine Kinder erkämpfte «Welche Möglichkeiten habe ich, wenn mich im Vorfeld alle für schuldig halten?», fragt sich Milan Zovko. Die Geschichte eines Mannes, der Gewalt von seiner Frau erfuhr, und dessen einzige Lösung die Flucht ins Männerhaus war. Sven Hoti Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Man muss der Wolf sein, der für seine Rechte kämpft», sagt der Kindsvater Milan Zovko. Valentin Hehli

Dunkle Wolken hängen über dem Firmament, Regen prasselt auf den Zürichsee. Allmählich bricht die Sonne durch die Wolkendecke und verbreitet Hoffnung auf besseres Wetter. Hoffnung hat auch Milan Zovko (Name geändert) wieder. Auf ein besseres Leben. Eines ohne Angst vor seiner Ex-Frau. Eines, in dem seine Kinder gut umsorgt aufwachsen. «Es geht mir gut», sagt er heute mit einem Lächeln. Es ist ein fragiles Lächeln, das über die düsteren Tage, die er erlebt hat, nicht hinwegzutäuschen vermag.

Es ist eine Geschichte von häuslicher Gewalt – nicht an einer Frau, sondern an einem Mann. Und es ist eine Geschichte, wie sie auch in anderen Haushalten vorkommen dürfte, über die aber kein Wort verloren wird. Ein Drama in fünf Akten.

Es ist Ende 2015: Der bauleitende Elektriker kann seine Arbeit früher verlassen als sonst. Zu Hause erwischt er seine Frau in flagranti im Bett mit einem anderen. Die Episode verändert seine 2012 glücklich gestartete Ehe von Grund auf. Es sei der Start gewesen eines längerfristigen Plans, seine heute acht- und zehnjährigen Kinder von ihm zu entfremden und über diverse Anzeigen gegen ihn Geld einzutreiben, meint er.

Nach dem Vorfall bleibt Zovko bei seiner Frau. Wegen seiner beiden Kinder, wie der 35-Jährige erklärt. «Ich wollte die Familie nicht zerstören. Zum Elternsein gehört dazu, auch einstecken zu können.» Das geht ein paar Monate gut. Dann wird das Verhältnis zwischen seiner Frau und dem unbekannten Dritten aber immer besser und besser: Seine Frau hatte sich in ihre Affäre verliebt. Im Mai 2016 muss Zovko sein altes Zuhause verlassen. Über Kontakte kommt er jedoch rasch an eine neue Wohnung.

In den Folgemonaten geht der Terror weiter. Eine Anzeige nach der anderen flattert in seine Wohnung. Seine Frau wirft ihm vor, sie bedroht zu haben. Seinen Sohn soll er gar verletzt haben – «systematische Beschuldigungen», nennt es Zovko. Eines Tages steht auch die Polizei vor seiner Tür. Er findet sich in einer aussichtslosen Situation wieder: «Niemand glaubte mir, dass es meinen Kindern bei mir gut geht.»

Ein Tiefpunkt wird für Zovko erreicht, als er mit seinen Kindern wegen blauer Flecken zur Hausärztin geht. Die Ärztin bestätigt, dass die Hämatome durch Fremdeinwirkung entstanden sind. «Ich hatte bis anhin keinen Grund zur Annahme, dass meine Frau gewalttätig ist», sagt er. Dies auch deswegen, weil seine Mutter bis zur Trennung bei der Kindererziehung mitgeholfen hatte. Er stellt seine Frau zur Rede. Diese habe den Spiess gleich umgedreht. «Sie warf mir vor, ein Gewalttäter zu sein.»

Auch die Staatsanwaltschaft, die Polizei und die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) hätten ihm anfangs partout nicht glauben wollen. «In ihren Köpfen war es normalerweise der Mann, der Gewalt ausübte. Mein Fall stellte sie vor eine ungewohnte Situation.» Eine Staatsanwältin habe gar in den Ausstand treten müssen, weil sie ihn körperlich angegangen war. «Ich hatte nicht in ihr Weltbild gepasst», meint Zovko.

Er fühlt sich von den Behörden in die Ecke gedrängt. Sein Naturell spielte ihm dabei nicht in die Karten. Er diskutiere gerne lebhaft mit und wisse auch seinen Standpunkt zu verteidigen – ohne Gewalt. «Es war für jeden schwierig, in mir keinen Gewalttäter zu sehen.» Ihm stellte sich die Frage: «Welche Möglichkeiten habe ich, wenn mich im Vorfeld alle für schuldig halten?»

Zovko wird alles zu viel. Zusammen mit seinen Kindern flüchtete er ins Männerhaus im Kanton Aargau – dazumal das von Zürich nächstgelegene. «Das Männerhaus war der einzige Ort, wo ich mit meinen Kindern Ruhe und Schutz fand.» Und einen weiteren Vorteil gab es: «Das Familienleben wird offengelegt. Hier konnte man feststellen, ob ich zu meinen Kindern schauen kann oder wirklich gewalttätig bin.»

Das Männerhaus war für Milan Zovko ein Ort der Ruhe und Sicherheit. Valentin Hehli

Ein Evaluationsbericht des Vereins Zwüschehalt, der das Männerhaus im Aargauischen betrieb, liegt der «Limmattaler Zeitung» vor. Zovko wird darin als «fürsorglicher Vater» beschrieben, der sich «sehr achtsam» um seine Kinder kümmere und «für einen geordneten Tagesablauf» sorge. Die Kinder fühlten sich bei ihm gut aufgehoben und hätten nicht nach ihrer Mutter verlangt respektive seien nicht weinerlich oder bekümmert gewesen, heisst es darin weiter.

Im Männerhaus bleibt Zovko rund eineinhalb Monate. In dieser Zeit erhalten er und seiner Frau vom Bezirksgericht die geteilte Obhut über die Kinder. Er kehrt zu seiner Frau zurück, die inzwischen mit ihrer Affäre Schluss gemacht hat. Sie hätten ihr Familienmodell etwas angepasst. Er fährt mit seinem Arbeitspensum zurück und seine Frau beginnt zu arbeiten. «Ich wollte nicht vor Gericht gehen. Mein Ziel war es, ihr beizubringen, wie sie sich verbessern kann.» Ein Fehler, wie er heute zugibt.

Zovko bleibt bis 2018 mit seiner Frau zusammen. Sie sei wieder mit einem anderen durchgebrannt. Zu diesem Zeitpunkt erhält Zovko vom Bezirksgericht trotz Widerstand der Kindsmutter die gesamte Obhut, sie das Besuchsrecht. «Die Kesb hatte inzwischen anerkannt, dass es den Kindern bei mir gut geht.» Dazu beigetragen habe wohl auch, dass seine Mutter wieder bei der Betreuung der Kinder mithalf.

Auf Wunsch der Mutter wird kurze Zeit später eine Beiständin hinzugezogen. Diese beantragt eine Intensivprüfung der gegenseitigen Vorwürfe. Ihr Bericht von 2021 kam laut Zovko zum Schluss, dass er ein guter Vater sei und keine Probleme in der Erziehung erkennbar seien. Bei der Frau jedoch sei «eine gewisse emotionale Distanz» zu ihrem Sohn festgestellt worden. Auch von gewalttätigen Tendenzen war offenbar die Rede.

Heute kann er etwas entspannter in die Zukunft blicken. Valentin Hehli

Aufgrund des Berichts wird ein begleitetes Besuchsrecht empfohlen. Eine Familienarbeiterin ist nun jeweils bei der Übergabe der Kinder dabei und darüber hinaus noch ein bis zwei Stunden während ihres Aufenthalts beim jeweiligen Elternteil. Seither habe es keine Vorfälle mehr gegeben, sagt Zovko. «Dank der Familienarbeiterin habe ich heute keine Angst mehr, meine Kinder der Mutter abzugeben.»

Zovko hat immer noch dieses Lächeln im Gesicht, wenn er über die Geschehnisse von damals erzählt. Vor zwei Jahren sei das noch unmöglich gewesen. «Ich bin stolz, was ich für mich und meine Kinder erreicht habe.» Besonders dankbar ist er dem Männerhaus, das ihn in seiner dunkelsten Phase geholfen habe. Für die Zukunft wünscht er sich mehr solche Institutionen.

Männern in seiner Situation rät er, niemals aufzugeben, sich nicht zu schämen, darüber mit anderen zu sprechen und vor allem Geduld zu haben. Wie sein Beispiel zeige, könne mit der Zeit vieles erreicht werden. Gewaltbetroffene Männer hätten es nun mal schwieriger, sagt er. «Man muss der Wolf sein, der für seine Rechte kämpft.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen