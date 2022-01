Zürich Newcomer, Etablierte und Chancenlose: Diese Stadtratskandidierenden stellen sich zur Wahl Am 13. Februar wählt die Stadt Zürich ihre Stadtratsmitglieder. In unserer grossen Übersicht erfahren Sie, wer alles antritt, wer die Kandidierenden sind und wie es um ihre Wahlchancen steht. Matthias Scharrer, Sven Hoti Jetzt kommentieren 29.01.2022, 04.00 Uhr

Heute setzt sich der Zürcher Stadtrat aus drei SP-Mitgliedern, zwei Grünen, zwei Freisinnigen und je einem AL- und GLP-Mitglied zusammen. Von den Bisherigen treten alle ausser Richard Wolff (AL) wieder an. Entsprechend umkämpft ist dessen Sitz: Die AL will ihn verteidigen, die SP ihren 2018 verlorenen vierten Sitz zurückholen, die Mitte und auch die SVP hoffen auf ein Comeback, und die FDP hätte gern wieder mal drei Stadtratssitze. Doch das wollen auch die Grünen. Sicher ist: Die Karten werden mit der Wahl am 13. Februar neu gemischt. Und anschliessend jasst der Stadtrat aus, wer welches Departement kriegt.

Corine Mauch, Alter: 62, Partei: SP

Corine Mauch (SP), Zürcher Stadtpräsidentin. zvg

Corine Mauch ist seit 2009 Stadtpräsidentin. Vor ihr hatte noch nie eine Frau dieses Amt in Zürich errungen. Die Sozialdemokratin hat sich längst als Stadtpräsidentin etabliert ­– so sehr, dass 2022 von den anderen etablierten Parteien niemand Mauch herausfordert. Neben repräsentativen Pflichten, die sie zumeist souverän absolviert, gehören auch Stadtentwicklung und Kultur zum Präsidialdepartement. In der Kulturpolitik erntete Mauch zuletzt viel Kritik: Sie habe beim Kunsthauserweiterungsbau die Brisanz der dort ausgestellten Sammlung des Waffenhändlers Emil Bührle unterschätzt, hiess es.

Daniel Leupi, Alter: 56, Partei: Grüne

Daniel Leupi (Grüne), Finanzvorstand, zuvor Polizeidepartementschef. zvg

Daniel Leupi (Grüne) schaffte erstmals 2010 die Wahl in den Zürcher Stadtrat. Dort sorgte er bis 2013 als Polizeivorsteher durch konsequentes Einkesseln der berüchtigten Nachdemo dafür, dass die gewaltsamen Ausschreitungen an 1.-Mai-Kundgebungen in Zürich zurückgingen. Seit 2013 steht er dem Finanzdepartement vor – und lieferte in den Jahresrechnungen der Stadt ab 2015 bisher stets schwarze Zahlen; Zürichs Schulden sanken von 6,3 auf 4,9 Milliarden Franken. Leupi galt als Favorit fürs Stadtpräsidium, falls Corine Mauch 2022 nicht mehr angetreten wäre. Nun muss er warten.

André Odermatt, Alter: 61, Partei: SP

André Odermatt (SP), Vorsteher des Hochbaudepartements. zvg

André Odermatt gehört mit seinen bislang zwölf Jahren Amtszeit zu den Urgesteinen im Stadtrat. Genauso lange hat er bereits den Vorsitz im Hochbaudepartement inne. Nicht ohne Grund attestiert man ihm Dossiersicherheit. Nichtsdestotrotz wirft ihm die Linke immer wieder vor, im Umgang mit Grundeigentümern zu mutlos zu agieren. So musste er bei den Bauprojekten beim Brunaupark oder der Neugasse auf Geheiss der links-grünen Mehrheit im Gemeinderat zurück an den Verhandlungstisch. Kritik erntete er auch wegen massiver Kostenüberschreitungen bei der Instandsetzung des Kongresshauses.

Raphael Golta, Alter: 46, Partei: SP

Raphael Golta (SP), Vorsteher des Sozialdepartements. zvg

Eigentlich hatte Raphael Golta seit seinem Amtsantritt 2014 den Ruf eines Sachpolitikers inne, der sich lieber im Hintergrund aufhält. Seit kurzem geht der Sozialvorsteher bei manchen Themen aber vermehrt in die Offensive. Die Bürgerlichen taxierten sein Handeln als Aktivismus. Wegen seines Alleinganges bei der Einführung der finanziellen Basishilfe für Randständige erntete er auch parteiintern Kritik. Mittlerweile hat der Bezirksrat ebendiese Hilfe als widerrechtlich erklärt. Manche wittern in seinem Wandel kurz vor den Wahlen Kalkül. Bei einem Grossteil der Linken ist ihm die Zustimmung jedoch gewiss.

Karin Rykart Sutter, Alter: 50, Partei: Grüne

Karin Rykart (Grüne), Vorsteherin des Sicherheitsdepartements. zvg

Mit Karin Rykart holten die Grünen 2018 ihren zweiten Stadtratssitz zurück. Überraschend erhielt Rykart, die sich in den zwölf Jahren zuvor als Gemeinderätin sonst eher für Verkehrs- und Klimathemen eingesetzt hatte, das Sicherheitsdepartement zugeteilt. In dieser Rolle machte sie nicht immer eine gute Figur. Für Wirbel sorgte die Polizeivorsteherin etwa mit ihrem Tempo-30-Entscheid sowie ihrem «Zick-Zack-Kurs» im Umgang mit Demonstrationen. Rykart wird als eher unauffällige, aber kompetente und fleissige Politikerin beschrieben, die auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Partei nicht scheut.

Andreas Hauri, Alter: 55, Partei: GLP

Andreas Hauri (GLP), Vorsteher Gesundheits- und Umweltdepartement. zvg

Vor vier Jahren gelang Andreas Hauri als erstem GLP-Vertreter die Wahl in den Zürcher Stadtrat. Er übernahm das Gesundheits- und Umweltdepartement – und brachte Ruhe in das unter seiner Vorgängerin wegen des Triemlispital-Neubaus krisengeschüttelte Departement. Akzente setzte Hauri mit dem Versprechen, mehr Alterswohnungen zu bauen, mit dem Einstehen für Netto-Null-CO 2 -Ausstoss bis 2040 und mit der Ankündigung eines Pilotversuchs zur legalen Abgabe von berauschendem Cannabis. Der Marketingspezialist weiss, sich in Szene zu setzen, wie ihm von rechts bis links bescheinigt wird.

Filippo Leutenegger, Alter: 69, Partei: FDP

Filippo Leutenegger (FDP), Vorsteher des Schul- und Sportdepartements. zvg

Filippo Leuteneggers Start in die Legislatur war holprig. Erneut verlor er die Wahl ums Stadtpräsidium. Die Wiederwahl in den Stadtrat, wo er seit 2014 politisiert, schaffte er mit dem schlechtesten Ergebnis aller Bisherigen. Und dann versetzte ihn der Gesamtstadtrat auch noch vom Tiefbau- ins Schul- und Sportdepartement. Unverhofft blühte er als Schulvorsteher auf und konnte einige Erfolge verbuchen. Der Medienprofi gibt sich gerne volksnah und zeigte während der Pandemie seine Kompetenz als Krisenkommunikator. Kritik erntete er etwa für seine Solo-Kampagne gegen das CO 2 -­Gesetz.

Michael Baumer, Alter: 47, Partei: FDP

Michael Baumer (FDP), Vorsteher der Industriellen Betriebe. zvg

Michael Baumer wurde 2018 an neunter Stelle in den neunköpfigen Stadtrat gewählt. Als Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe und somit Herr über Strom, Trams und Busse gelang es ihm, die flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf Stadtgebiet zu verhindern und das Netto-Null-Ziel der Stadt per 2040 statt 2030 festzusetzen. Akzente setzte er auch mit dem Start einer neuen Tramgeneration und der Ausarbeitung der VBZ-Vision 2050, die etwa Tramringe und einen Seetunnel vorsieht. Ein Showman ist der studierte Informatiker nicht. Eine aktuelle Umfrage sieht ihn als Wackelkandidat.

Simone Brander, Alter: 43, Partei: SP

Simone Brander (SP), Stadtratskandidatin und Gemeinderätin. zvg

Simone Brander tritt an, um für die SP den 2018 verlorenen vierten Stadtratssitz zurückzuerobern. Die 43-Jährige gehört seit 2009 dem Stadtparlament an. Aktuell ist sie Vizepräsidentin der SP-Fraktion. Vertiefte Kenntnisse hat die diplomierte Umwelt- und Naturwissenschafterin als langjähriges Mitglied der Verkehrs- und Polizeikommission erlangt. Sie wolle als Stadträtin den Fokus auf die Verkehrspolitik legen und die vom Volk angenommene Velorouteninitiative umsetzen, erklärte sie. Brander arbeitet seit 2021 für die Energiefachstelle des Kantons Aargau. Zuvor war sie ab 2007 im Bundesamt für Energie tätig.

Dominik Waser, Alter: 24, Partei: Grüne

Dominik Waser (Grüne), Stadtratskandidat und Klimajugend-Aktivist. zvg

Dominik Waser ist mit 24 Jahren der jüngste Stadtratskandidat. Er tritt an als Vertreter der Klimajugend. Der gelernte Landschaftsgärtner will Druck machen, um die Stadt Zürich schon bis 2030 zum Ziel von Netto-Null-CO 2 -Emissionen zu bringen und zudem die Anzahl Parkplätze auf die Hälfte zu reduzieren. Mit dem von ihm mitgegründeten Verein Grassrooted verkauft der Veganer Gemüse, das sonst weggeworfen würde. Nebst der Beteiligung an diversen Klimastreik-Aktionen zählt auch die einjährige Tätigkeit als Geschäftsleitungsmitglied der Jungen Grünen Schweiz zu seinen Politerfahrungen.

Walter Angst, Alter: 60, Partei: AL

Walter Angst (AL), Stadtratskandidat und Gemeinderat. zvg

Walter Angst ist schon fast ein Urgestein der Stadtzürcher Politik: Seit 2002 vertritt er die Alternative Liste im Gemeinderat, und als langjähriges Mitglied der Rechnungsprüfungskommission kennt er sich aus. Einst machte der frühere PdA-Mann als Sprecher des 1.-Mai-Komitees von sich reden, später auch als erfolgloser AL-Stadtrats- und -Regierungsratskandidat. Beruflich ist Angst heute Sprecher des Mieterinnen- und Mieterverbands Zürich. Günstiger Wohnraum zählt denn auch zu seinen Hauptanliegen. Angst tritt an, um den Stadtratssitz zu halten, den die AL mit Richard Wolff 2013 erstmals errang.

Sonja Rueff-Frenkel, Alter: 49, Partei: FDP

Sonja Rueff-Frenkel (FDP), Stadtratskandidatin und Kantonsrätin. zvg

Im Kantonsrat, dem Sonja Rueff-Frenkel seit 2014 angehört, spuckt sie keine grossen Töne. Die Freisinnige fällt durch sachlich-ruhiges Argumentieren auf. Nun will sie für die FDP den 2010 verlorenen dritten Stadtratssitz zurückholen – kein leichtes Unterfangen in der seit 2018 mehrheitlich links-grünen Stadt. Die Anwältin arbeitet in der Rechtsberatung sowie als stellvertretende Geschäftsführerin des Hauseigentümerverbands Aargau. Im Kantonsrat gehört sie der Kommission für Planung und Bau an. Ihr Politprofil ist eher eingemittet – wobei sie für eine liberale Wirtschafts- restriktive Finanzpolitik einsteht.

Roland Scheck, Alter: 54, Partei: SVP

Roland Scheck (SVP), Stadtratskandidat und Kantonsrat. Tabea Vogel

Es ist bereits das zweite Mal nach 2014, dass Roland Scheck für den Stadtrat kandidiert. Im Unterschied zu damals soll es heuer endlich klappen. An politischer Erfahrung fehlt es dem Bauingenieur und IT-Spezialisten freilich nicht: Von 2010 bis 2015 sass er im Gemeinderat, ab 2011 auch im Kantonsrat in der Justizkommission. Sein Steckenpferd ist die Verkehrs- und Finanzpolitik, wobei er stramm auf SVP-Linie politisiert. Auch wenn Scheck eher als Einzelgänger gilt, lebt er seine soziale Ader als Vizepräsident des Quartiervereins Wiedikon und Präsident des Markts am Brupbacherplatz aus.

Stephan Iten, Alter: 43, Partei: SVP

Stephan Iten, Stadtratskandidat und Gemeinderat der SVP Zürich. zvg

Stephan Iten und Roland Scheck sind zusammen die Hoffnungsträger der SVP auf einen Sitz im Stadtrat, den die Partei seit 1990 versucht, zurückzugewinnen. Iten politisiert seit 2014 im Gemeinderat, ist dort in der Sicherheits- und Verkehrskommission tätig und darüber hinaus Vizepräsident der SVP-Fraktion. Der Kaufmann führt einen Werkzeughandel in Zürich Wipkingen. Iten politisiert ganz auf SVP-Linie, setzt sich gegen den Abbau von Parkplätzen und Tempo 30, für Autos, Überwachungskameras und mehr Polizeipräsenz ein. Die Konkurrenz lobt ihn für seine sachliche Art zu politisieren.

Josef Widler, Alter: 67, Partei: Die Mitte

Josef Widler (Die Mitte), Stadtratskandidat und Kantonsrat (Die Mitte), Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich. zvg

Vor vier Jahren schied die CVP aus dem Zürcher Stadt- und Gemeinderat aus. Seither spielt sie in der Stadtzürcher Politik keine grosse Rolle mehr. Umso schwerer ist die Aufgabe, die sich Josef Widler vorgenommen hat: Der 67-Jährige will für die CVP-Nachfolgepartei Die Mitte einen Stadtratssitz erobern. Doch Widler ist kein Zauderer: Im Kantonsrat, dem er seit 2014 angehört, tritt der Mitte-Politiker beherzt, manchmal auch polternd auf. Als Präsident der Ärztegesellschaft Zürich gewann der Arzt in der Coronakrise an Präsenz in der Öffentlichkeit. Und mit der städtischen Politik ist er als Ex-Gemeinderat vertraut.

Serap Kahriman, Alter: 31, Partei: JGLP

Serap Kahriman, Stadtratskandidatin Junge GLP Zürich. zvg

Die 31-jährige Ostschweizerin wohnt seit rund sechs Jahren in der Stadt Zürich und will nun frischen Wind in den Stadtrat bringen. Politische Erfahrung hat die gelernte Gärtnerin, die auf dem zweiten Bildungsweg Juristin wurde, bisher keine vorzuweisen. Die Tochter türkischstämmiger Eltern will sich insbesondere für eine offene Migrations- und Asylpolitik starkmachen. Wichtige Anliegen sind für sie das Ausländerstimmrecht sowie eine progressive, liberale Klimapolitik «möglichst ohne Verbote». Neben ihren Stadtratsambitionen kandidiert Kahriman auch noch für den Gemeinderat.

Roger Föhn, Alter: 59, Partei: EVP

Roger Föhn, Stadtratskandidat EVP Zürich. zvg

Roger Föhn sitzt seit 2018 im Gemeinderat und will nun den Sprung in den Stadtrat schaffen. Föhn ist gelernter Koch, arbeitet jedoch seit über 30 Jahren als Sigrist bei der Kirchgemeinde Hirzenbach in Schwamendingen. Mit seinem ersten Vorstoss im Gemeinderat erreichte er, dass die Stadt die Kartonsammlung alle zwei statt nur alle vier Wochen durchführen muss. Ansonsten fiel Föhn politisch wenig auf. Seinen Wahlkampf betreibt er über Mundpropaganda und Mobilisierung im Quartier. Viel wichtiger als das Stadtratsmandat dürfte für ihn die Verteidigung seines Sitzes im Gemeinderat sein.

Andere

Josua Dietrich, Stadtpräsidiumskandidat Freie Liste Zürich, Corona-Massnahmengegner. zvg

Die Ablehnung der aktuellen Pandemiepolitik ist Hauptmotiv mehrerer Stadtratskandidaturen. So schickt die erstmals antretende Freie Liste Zürich Josua Dietrich (Bild) ins Rennen, der auch fürs Stadtpräsidium kandidiert; ausserdem figurieren auf der Freien Liste Andrea Hazan, Lukas Imfeld, Michael Bartelt und Prisca Stähelin als Stadtratskandidierende. Als Freier Radikaler tritt zudem Dario Migliorette fürs Stadtpräsidium an; als Parteiloser Filimon Eugene, bei dem die Kritik der Coronapolitik weniger im Vordergrund steht. Ein parteiloser Stadtratskandidat im linken Spektrum ist Peter Vetsch.

