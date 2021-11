Zürich: Volkswirtschaftsdirektorin liebäugelt mit Sonntagsarbeit

Zürich Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh bezeichnet Sonntagsverbot als «alten Zopf» In einem Interview liebäugelt die Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) mit der Sonntagsarbeit. Jedoch sei nicht sicher, ob dies der Wirtschaft helfen würde. Die Innenstädte würden aber attraktiver werden. 11.11.2021, 10.36 Uhr

In Zeiten von Home Office und Digitalisierung wäre das starre Arbeits-Korsett längst veraltet. (Archivbild) Alexandra Wey

Das Arbeitsverbot am Sonntag hinke der Lebenswirklichkeit hinterher, hat die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen gesagt: «Es wäre an der Zeit, über diesen alten Zopf zu diskutieren.»