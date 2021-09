Verkehrsunfall in Wädenswil: Elfjähriger schwer verletzt

Zürich Verkehrsunfall in Wädenswil: Elfjähriger Knabe beim Zusammenstoss mit Auto schwer verletzt Am Montagabend kollidierte ein Elfjähriger vor der Bushaltestelle Beichlen mit einem Auto. Der Knabe wurde schwer verletzt mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. 07.09.2021, 10.21 Uhr

Laut Zürcher Kantonspolizei war der Knabe mit einem Kickboard unterwegs. (Symbolbild) Keystone

