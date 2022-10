Zürich VBZ stellen wegen Krankheitsausfällen Tramlinie 15 ein Weil sich vermehrt Mitarbeitende krank gemeldet haben, stellen die Stadtzürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) ab 8. Oktober die Tramlinie 15 ein. Die Buslinie 83 muss den Takt reduzieren. Schon letzten Winter kämpften die VBZ mit einem Personalmangel. 04.10.2022, 10.47 Uhr

Die Tramlinie 15 muss erneut aufgrund von Krankheitsfällen der Mitarbeitenden den Betrieb einstellen. Michael Buholzer / Keystone

Erst seit März fährt die Tramlinie 15 in Zürich zwischen Bucheggplatz und Stadelhofen wieder, schrieben die VBZ in einer Mitteilung vom Dienstag. Die vorübergehende Einstellung war in erster Linie auf Corona und die mehrtägige Isolationspflicht zurückzuführen. Ähnlich wie dies bei einigen anderen Schweizer Verkehrsbetrieben der Fall war.