Zürich Uto Kulm: Giusep Fry zieht sich aus der Geschäftsleitung zurück Es tut sich was auf dem Zürcher Hausberg: Neuer Direktor des Uto Kulm wird Fabian Fry, Sohn des bisherigen Geschäftsleiters. Sven Hoti 04.05.2022, 15.30 Uhr

Abtretender Direktor und designierter Verwaltungsratspräsident: Giusep Fry führte das Uto Kulm seit 1986. Keystone

Der Wechsel kommt nicht ganz überraschend: Fabian Fry wird neuer Direktor des Uto Kulm. Damit löst der 25-Jährige seinen Vater, Giusep Fry, ab, der das prestigeträchtige Hotel auf dem Zürcher Hausberg rund 40 Jahre lang führte. Den Wechsel haben die beiden zusammen mit Mediensprecher Benjamin Styger an einer gemeinsamen Medienkonferenz am Mittwoch im Hotel Uto Kulm verkündet.

Man wolle den Fokus nun auf das Flaggschiff Uto Kulm richten, erklärte Styger. Der designierte Geschäftsführer Fabian Fry sprach von sanften Veränderungen, die das Hotel in der Zukunft erfahren werde. Man wolle vermehrt ein jüngeres Publikum ansprechen, ohne jedoch mit der Tradition zu brechen. Ein erster Schritt sei der Winterzauber gewesen – ein kleiner Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Ständen, den das Uto Kulm seit Beginn der Pandemie veranstaltet. Weiter steht offenbar eine Pop-up-Bar im Sommer und «Sunrise Yoga» zur Diskussion. Die Bewegungskultur werde ein grosses Thema sein, so Fry. «Wir wollen das verstaubte Image des Uto Kulm wiederauffrischen.»

Jetzt übernimmt der Sohnemann: Fabian Fry war seit 2019 Vizedirektor des Uto Kulm. Michael Buholzer / Keystone

Giusep Fry wird nun zum Verwaltungsratspräsidenten und zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück. Er und seine Frau Cordula Fry sind seit 1986 die Geschäftsführenden des bekannten Hotels auf dem Zürcher Hausberg. 1999 haben sie den Betrieb gekauft. Es sei schon eine spezielle Geschichte, meinte Fry Senior über seine fast 40-jährige Tätigkeit als Geschäftsführer des Uto Kulm. «Einen Betrieb so lange zu managen, zerrt an einem, ich bin jetzt immerhin 63. Nach 40 Jahren mit so viel Einsatz und Energie denke ich, ist es an der Zeit, dass man die Nachfolgeregelung in Angriff nimmt.»

Fabian Fry war seit Sommer 2019 Vizedirektor des Hotels und als Nachfolger seines Vaters faktisch gesetzt. Davor war er mehrere Jahre in Hotels in Dubai tätig. Er habe viele Konzepte gesehen und sei gut vernetzt in Zürich, so Fry. Mit seiner galanten Art und seinem kooperativen Führungsstil habe er das ganze Team des Uto Kulm hinter sich gebracht, meinte Mediensprecher Styger.

Update folgt...