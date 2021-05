Zürich - Urner Rentner ausgenommen: Betrügerin in Untersuchungshaft

Urner Rentner ausgenommen: Betrügerin in Untersuchungshaft

Ein 82-jähriger Urner soll von einer 30-jährigen Frau um über 20'000 Franken betrogen worden sein. Die mutmassliche Betrügerin wurde in Zürich festgenommen und ist in Untersuchungshaft, wie die Urner Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Sie werde verdächtigt, weitere Delikte begangen zu haben.