Zürich: Universitätsspital wird erneuert - Baueingabe erfolgte

Zürich Universitätsspital wird komplett erneuert: Nun erfolgte die erste Baueingabe Für die Neubauten des Universitätsspitals Zürich an der Gloriastrasse erfolgte nun die erste Baueingabe. 2028 sollen diese fertig gestellt werden und das USZ hat viel vor. 28.10.2021, 11.32 Uhr

Kürzere Wege und bessere Abläufe soll das neue Gebäude bieten. Die Fassade wird teils bepflanzt sein. Atelier Brunecky

Dem Universitätsspital Zürich (USZ) steht eine Kompletterneuerung bevor. Nun ist die Baueingabe für die ersten Neubauten Mitte1 und Mitte2 an der Gloriastrasse erfolgt. Dort werden das neue Notfallzentrum, Intensiv- und Normalbettenstationen sowie Operationssäle untergebracht.

Voraussichtlich 2028 sollen die dringend notwendigen Neubauten in Betrieb genommen werden, wie das USZ am Donnerstag mitteilte. Die Gebäude sind so geplant, dass Anpassungen in Zukunft möglich sind, so gibt es beispielsweise vor allem Stützen statt tragenden Wände.

Einzelzimmer sollen mehr Raum für Untersuchungen und Therapien bieten. Atelier Brunecky

Die räumlichen Anordnung sorgt für kurze Wege und bessere Abläufe. Für die Patientinnen und Patienten wird es im Neubau nur noch Einzelzimmer geben. Das bedeutet nicht nur mehr Ruhe und Privatsphäre, sondern es ermöglicht auch, Untersuchungen und Therapien im Zimmer durchzuführen ohne lange Wege quer durchs Spital.

Mit Photovoltaik bestückte und begrünte Fassade

Im öffentlich zugänglichen Erdgeschoss sind eine Cafeteria, eine Publikumsapotheke und ein Kiosk geplant. In der denkmalgeschützten Alten Anatomie im Spitalpark werden Gastronomie sowie Räume für Sitzungen, Kongresse oder Kulturveranstaltungen untergebracht. Der Park soll belebt wegen und neu Gloriapark heissen.

Eine Fassade wird von Pflanzen umrankt sein. Atelier Brunecky

Auffallend sind die Fassaden der beiden Gebäude. Eine wird mit Photovoltaik bestückt und die andere wird von Pflanzen umrankt. Der Neubau bekommt ein begrüntes Dach. Es werden vor allem rezyklierbare Materialien wie Holz und Stahl verwendet und die Gebäude werden bei der Schweizerischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (SGNI) zertifiziert. Angestrebt wird der Goldstandard, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Gesamtkosten für die beiden Neubauten inklusive der Medizintechnik und der Ausstattung sowie die Sanierung der Alten Anatomie liegen bei rund 800 Millionen Franken. (sda)