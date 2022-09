Universität Zürich stellt Doktorurkunde von Albert Einstein aus

Zürich Universität stellt die Doktorurkunde von Albert Einstein permanent aus Die Promotionsurkunde, die Albert Einstein 1906 von der Universität Zürich erhalten hat, wird nun in einer Vitrine im Kollegiengebäude ausgestellt. LiZ 03.09.2022, 05.00 Uhr

1905 hatte Albert Einstein seine Dissertation an der Universität Zürich eingereicht. Keystone / AP

1922 erhielt Albert Einstein (1879–1955) den Physik-Nobelpreis. Zürich spielte in der Karriere des Wissenschaftlers eine wichtige Rolle: Hier studierte er und 1905 reichte er seine Dissertation an der Universität Zürich ein. Die Doktorurkunde, die er 1906 erhielt, wird nun an der Uni in einer Vitrine permanent ausgestellt – am Donnerstag wurde sie eingeweiht.

Die Universität hat die Doktorurkunde des berühmten Physikers durch eine Zuwendung an die UZH Foundation erworben und stellt sie nun in einer Vitrine in der Eingangshalle des Kollegiengebäudes aus.