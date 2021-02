Die Universität Zürich (UZH) will sich langfristig mit zwei Hauptstandorten im Zentrum und am Irchel weiterentwickeln. Der Campus Irchel soll in den kommenden 25 Jahren grundlegend modernisiert und verdichtet werden. Nun wurde dafür der kantonale Gestaltungsplan «Campus Irchel» festgesetzt.

sda 05.02.2021, 14.38 Uhr