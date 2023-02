Zürich Unispital zahlt jährlich zwei bis drei Millionen Franken an Abfindungen Die Beträge sind nicht alleine auf die namhaften Abgänge der letzten Jahre zurückzuführen. Die Politik sieht keinen Handlungsbedarf. Sven Hoti Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Spitalangestellte erhalten je nachdem Abfindungen von bis zu neun Monatslöhnen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Heute Freitag wird das Universitätsspital Zürich (USZ) seinen Geschäftsbericht 2022 vorstellen. 2020 schloss es mit einem Defizit von 48 Millionen und 2021 mit einem solchen von 14,2 Millionen Franken ab. Es ist davon auszugehen, dass sich die Zahlen weiter verbessern werden. Bisher eher im Dunkeln geblieben ist eine ganz andere Zahl: die der Abfindungsbeiträge, die das USZ jedes Jahr an gewisse Mitarbeitende entrichtet. Die «Limmattaler Zeitung» hat diese vom USZ nun auf Anfrage erhalten.

Das Fazit: Seit 2013 sind die Beiträge markant gestiegen. Waren es damals noch insgesamt rund 850'000 Franken, sind es seit 2018 jährlich zwischen zwei und drei Millionen Franken, die das USZ zusätzlich zum Lohn seinem Personalaufwand belasten muss. Den vorzeitigen Höhepunkt erreichten die Abfindungsbeiträge 2020 mit insgesamt 3,24 Millionen Franken, gefolgt von 2021 mit 2,99 Millionen und 2022 mit 2,65 Millionen Franken. Von der Gesamtlohnsumme machen die jüngeren Abfindungsbeträge rund 0,4 Prozent aus.

Betrachtet man die Anzahl Personen mit Abfindungen, dann zeigt sich ein ähnliches Bild: Von 2013 bis 2018 stieg die Zahl an Entlassungen mit Abfindung stark an; von 29 im Jahr 2013 auf 101 im Jahr 2018. Seither sind die Zahlen wieder etwas gesunken. 2022 zahlte das USZ insgesamt 82 Personen eine Abfindung aus. Der Pro-Kopf-Betrag ist in jüngster Zeit nur geringfügig gestiegen und liegt je nach Jahr zwischen 30'000 und 40'000 Franken, wobei die Unterschiede zwischen den einzelnen Beträgen gross sein dürften.

Mehrere Kadermitarbeiter entlassen

Zwischen 2020 bis 2021 haben gleich mehrere Kadermitarbeiter das USZ verlassen. So ging der Direktor der Klinik für Gynäkologie, Daniel Fink, im Mai 2020 «aus gesundheitlichen Gründen». Dem Herzchirurgen André Plass kündigte das USZ Ende September 2020. Martin Rücker, Direktor der Klinik für Gesichts, Mund- und Kieferchirurgie, ging im Dezember 2020 «auf eigenen Wunsch» und der Direktor der Klinik für Herzchirurgie, Francesco Maisano, per Ende Februar 2021 «im gegenseitigen Einvernehmen».

Über mögliche Abgangsentschädigungen weiss die Öffentlichkeit bis heute nur wenig, mit einem Teil der genannten Personen hat das USZ Stillschweigen vereinbart. Einzig bei Herzchirurg André Plass ist bekannt, dass er eine Abfindung von sieben Monatslöhnen erhalten haben soll.

Die Abgänge der Kadermitarbeitenden dürften die Anzahl Abfindungsbeiträge etwas in die Höhe getrieben haben. Der Pro-Kopf-Betrag ist allerdings nur geringfügig gestiegen, was die Vermutung nahelegt, dass die Abfindungen weitaus geringer ausfielen, als manche vermutet haben dürften. Auf Anfrage möchte sich das USZ nicht zu den Abfindungsbeiträgen einzelner Mitarbeitender äussern.

Das USZ ist stark gewachsen

Bei den Abfindungen ist das USZ, das zu 100 Prozent dem Kanton gehört, an das kantonale Personalgesetz gebunden. Dieses sieht Abfindungen unter anderem bei Mitarbeitenden vor, deren Arbeitsverhältnis auf Veranlassung des Kantons und ohne ihr Verschulden aufgelöst wird. Die Angestellten müssen im Minimum fünf Jahre angestellt gewesen und mindestens 35-jährig sein. 35- bis 50-Jährige erhalten je nach Anzahl Dienstjahre 1 bis 8 Monatslöhne, ab 51 Jahren sind es 2 bis 9 Monatslöhne. Vor dem 1. Oktober 2022 betrug der Maximalwert noch 15 Monatslöhne.

Je nach Lohnklasse bedeutet dies eine mehr oder weniger hohe Abfindung. So darf ein Klinikdirektor mit einem jährlichen Grundlohn zwischen 190'000 und 250'000 Franken und zusätzlichen Honorarbezügen von bis zu 800'000 Franken mit einer anderen Abfindung rechnen als etwa eine diplomierte Pflegefachperson, die am USZ rund 98'000 Franken pro Jahr verdient.

Heute zählt das Unispital über 9000 Mitarbeitende. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Das USZ begründet seine Abfindungsbeiträge einerseits damit, dass man an das Personalgesetz gebunden sei. Ein weiterer Faktor sei die Entwicklung bei den Angestellten: So sei das USZ zwischen 2017 und 2022 um rund 1000 Mitarbeitende gewachsen. Heute beschäftigt das Spital über 9000 Personen. Das USZ sei in den letzten Jahren ausserdem dazu übergegangen, Trennungen vermehrt in gegenseitigem Einvernehmen durchzuführen, «was namentlich mit Blick auf die Patientensicherheit zielführender ist».

«Es kostet oft, wenn man sich von Angestellten trennt»

Auch diverse Kantonsratsmitglieder finden die Abfindungsbeträge nicht bedenklich. «Es kostet oft, wenn man sich von Angestellten trennt», sagt etwa Claudia Frei-Wyssen (GLP, Uster). Auch laufe man in solchen Fällen Gefahr, dass sich manche einfach krankschreiben lassen würden. «Für das USZ sind diese Abfindungsbeträge sicher eine Belastung.» Von direkter, politischer Einflussnahme auf die Geschicke des USZ hält Frei-Wyssen indes wenig. «Ein Miliz-Parlament, das sehr unterschiedlich zusammengesetzt ist, sollte nicht die Unternehmensführung eines Spitals übernehmen.»

Auch bei der FDP und SVP stossen die Beträge auf wenig Überraschung. «Da die Abfindungen im Verhältnis zur Gesamtlohnsumme am USZ seit 2020 leicht gesunken sind, sehe ich keinen akuten Handlungsbedarf», sagt Kantonsrat René Truninger (SVP, Illnau-Effretikon). «Es scheint sehr sachliche und sinnvolle Gründe aus Unternehmenssicht für den grössten Teil der Summe zu geben», sagt Kantonsrätin Arianne Moser (FDP, Bonstetten). Weil Abfindungen generell ein heikles Thema seien, werde man in der parlamentarischen Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit das Thema aber weiter beobachten, so Truninger.

USZ soll Kantonsapotheke Anfang 2024 übernehmen Der Verkauf der Kantonsapotheke Zürich (KAZ) in Schlieren an das Universitätsspital Zürich (USZ) schreitet voran. Per 1. Mai 2023 soll das Gesetz über die Verselbstständigung der KAZ und eine entsprechende Änderung des Gesundheitsgesetzes in Kraft treten, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Gegen den Beschluss sei kein Referendum eingegangen. Damit seien die Voraussetzungen erfüllt, die KAZ als Spitalapotheke durch Gründung einer Aktiengesellschaft mit neuem Namen an das USZ zu überführen. Zu diesem Zweck habe die Gesundheitsdirektion gemeinsam mit der KAZ und dem USZ die Projektierung aufgenommen. Unter anderem müsse nun der Verkaufswert der KAZ ermittelt werden. Der Kantonsrat werde voraussichtlich im dritten Quartal 2023 über die Genehmigung des Verkaufswerts befinden, heisst es weiter in der Mitteilung. Ziel sei es, dass die Verselbstständigung per 1. Januar 2024 abgeschlossen ist und die neue Gesellschaft sodann den Betrieb aufnehmen kann. Arbeitsverhältnisse bleiben vorerst unverändert Die Kantonsapotheke wurde 1809 gegründet und befindet sich seit 2017 in Schlieren. Sie ist zurzeit noch der Gesundheitsdirektion angegliedert. Der Kantonsrat hatte jahrelang über eine Veräusserung der stark defizitären Institution diskutiert. Im November 2022 schliesslich stimmte das Parlament der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und dem Verkauf an das USZ grossmehrheitlich zu. Dadurch werden die Arbeitsverhältnisse nun in eine neue Gesellschaft überführt und neu privatrechtlich ausgestaltet. Wie der Regierungsrat schreibt, dürfen sich der Lohn, die Lohnfortzahlung, die Personalvorsorge und die Kündigungsmodalitäten während dreier Jahre nach der Umwandlung nicht zu Ungunsten des Personals verändern. (sho)

