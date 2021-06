Zürich Leutschenbach: Unbekannter belästigt zwei Frauen

Zürich Unbekannter belästigt innert Minuten zwei Frauen in der Stadt Ein unbekannter Mann hat am vergangenen Wochenende innert weniger Minuten zwei Frauen in der Nähe der Zürcher Tramhaltestelle Leutschenbach belästigt. Beide Frauen konnten sich wehren und flüchten. 16.06.2021, 16.13 Uhr

Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen bei der Tramhaltestelle Leutschenbach um den gleichen Angreifer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren handelt.

Archivbild: Oscar Alessio

Der Mann sprach die Frauen im Alter von 32 und 35 Jahren zuerst an, dann ging er sie tätlich an und belästigte sie sexuell, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte.