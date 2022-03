Kunst Um Talentverlust zu verhindern: Stadt Zürich vergibt Covid-Arbeitsstipendien an Kunstschaffende Künstlerinnen und Künstler, die ihren Wohnsitz in der Stadt Zürich haben, können sich für ein Covid-Arbeitsstipendium bewerben. Die Stadt wiederholt dieses befristete Förderinstrument im Jahr 2022. 01.03.2022, 12.10 Uhr

Die Stadt Zürich will Künstlerinnen und Künstler mit Arbeitsstipendien unterstützen. (Symbolbild) Keystone

Die Arbeitsstipendien leisten einen Beitrag an die Lebenshaltungskosten der Künstlerinnen und Künstler während ihrer Arbeit an einem oder mehreren künstlerischen Vorhaben. Es können rund 300 Arbeitsstipendien mit einem festgelegten Pauschalbetrag von 15’000 Franken vergeben werden, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.