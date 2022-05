Zürich Überraschender Vorstoss der SVP: Limmatquai soll an vier Sonntagen im Jahr verkehrsfrei sein Normalerweise wehrt sich die SVP jeweils dagegen, wenn es darum geht, den Verkehr in der Stadt einzuschränken. Nun wollen zwei Gemeinderäte die Strecke vom Central bis zur Münsterbrücke viermal im Jahr zur Flaniermeile machen. Sven Hoti Jetzt kommentieren 27.05.2022, 12.44 Uhr

An den vier Sonntagen sollen keine Trams, Velos und E-Scooter auf dem Limmatquai verkehren dürfen. Gaëtan Bally / Keystone

Bereits heute ist das Limmatquai – mit Ausnahme der Teilstrecken Central bis Rudolf-Brun-Brücke und Bellevue bis Münsterbrücke – vom Verkehr befreit. Lediglich die Tramlinien 4 und 15, das Gewerbe und Taxifahrerinnen und -fahrer haben noch eine Fahrerlaubnis. An mindestens vier Sonntagen im Jahr soll nun zwischen Central und Münsterbrücke überhaupt kein Verkehr mehr rollen. Das stellen sich zumindest die zwei SVP-Gemeinderäte Reto Brüesch und Stefan Urech so vor. In einem Postulat fordern sie den Stadtrat auf, diese Option zu prüfen.

Konkret soll der rund 800 Meter lange Streckenabschnitt zwischen Central und Münsterbrücke nur noch Fussgängerinnen und Fussgängern vorbehalten sein. Sämtlicher «fahrende Verkehr» müsste einen Umweg machen. Darin enthalten wären gemäss den Postulanten neben dem öffentlichen Verkehr auch Fortbewegungsmittel wie Velos, Trottinetts, Kickboards, Skateboards und Segways. Einzig den Blaulichtorganisationen würde ein Korridor eingerichtet werden, welcher nicht blockiert werden dürfe.

Der öffentliche Verkehr könne an diesen verkehrsfreien Sonntagen links oder rechts der Limmat umgeleitet werden, schlagen die Postulanten vor. Die jeweiligen Termine sollen pro Jahr vorgängig mit den ansässigen Quartierorganisationen «partnerschaftlich abgesprochen» werden.

Gefährlicher Verkehr verhindert sorgenfreies Flanieren

Das Limmatquai ist seit 2004 grösstenteils autofrei. Zum Flanieren lade es allerdings nur bedingt ein, da die öffentlichen und andere Verkehrsmittel weiterhin verkehrten und die Gefahr bestehe, angefahren zu werden, heisst es im Vorstoss weiter.

Das Postulat muss zuerst noch vom Gemeinderat an den Stadtrat überwiesen werden. Danach hat der Stadtrat zwei Jahre Zeit, darauf zu antworten. Wird das Postulat für dringlich erklärt, würde sich die Frist auf ein Jahr verkürzen.

«Wir sind nicht nur eine Autopartei»

Überraschend an diesem Vorstoss ist vor allem dessen Absenderin. Bisher hat sich die SVP nämlich vor allem als knallharte Gegnerin des Verkehrsabbaus einen Namen gemacht. Etwa bei Themen wie Tempo 30 oder dem Parkplatzabbau, die rot-grüne Kräfte in der Stadtzürcher Politik direkt oder indirekt vorangetrieben hatten. Woher kommt der Sinneswandel?

«Wir sind nicht nur eine Autopartei. Wir wollen, dass sich alle in unserer Stadt wohlfühlen, auch der Langsamverkehr», sagt Postulant Reto Brüesch. Der Vorstoss sei im Vorfeld auch innerhalb der SVP rege diskutiert worden.

«Manchmal muss man halt Kompromisse eingehen»,

sagt der SVP-Gemeinderat. «Am Schluss mussten wir einfach sagen: Für die Bevölkerung brächte unsere Idee eine Aufwertung.»

Weihnachtsstände im Dezember

Es müssten nicht unbedingt vier Sommer-Sonntage sein, meint der SVP-Gemeinderat. Denkbar sei auch, Anfang Dezember Weihnachtsstände dort aufzustellen. Der Vorstoss sei mit Absicht möglichst offen formuliert worden. Brüesch stellt sich eine Flaniermeile vor nach dem Vorbild ausländischer Städte wie Paris oder Kopenhagen, wo solche zeitweiligen verkehrsfreien Strassen bereits Realität seien. Den Cafés und Restaurants stünden bestenfalls mehr Aussenfläche für Stühle und Tische zur Verfügung.

Reto Brüesch, Zürcher SVP-Gemeinderat. zvg / Simone Frischknecht

«Klar» sei dies eine zeitweilige Einschränkung für das Tram, gesteht Brüesch und führt aus:

«Wir finden jedoch, dass es machbar wäre, wenn alle Beteiligten es früh genug wüssten.»

Immerhin sei es auch möglich, den Tramverkehr jeden Freitag anzupassen, wenn wieder einmal eine Demonstration, die Street Parade oder andere Feste stattfänden. Am Sonntag könne man zudem eventuell noch zusätzliche Frequenz in die Innenstadt bringen.

Kein zweites «Brings uf d'Strass»

Einen Vergleich mit der Aktion «Brings uf d’Strass», welche die Stadt 2021 erstmals durchführte, will Brüesch aber keinesfalls machen. «Im Gegensatz dazu würden wir die Quartiervereine und das Gewerbe im Vorfeld miteinbeziehen.»

Mit der Aktion «Brings uf d'Strass» wollte die Stadt im Sommer 2021 auf ausgewählten Strassen unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten testen. Dazu wurden sie grösstenteils vom Verkehr befreit, was dem Gewerbe gemäss eigenen Aussagen Umsatzeinbussen einbrachte. Der Gewerbeverband der Stadt Zürich klagte, man sei im Vorfeld nicht über die Aktion informiert worden.

SP-Gemeinderätin findet Idee interessant

Der Vorstoss der beiden SVP-Gemeinderäte könnte im Gemeinderat gute Chancen haben. SP-Gemeinderätin Anna Graff etwa sagt, der Vorschlag ändere zwar nichts an der Verkehrssituation in der Stadt Zürich. «Man würde mehr erreichen, wenn man stark motorisierte Strassen für den Verkehr sperren würde.» Dennoch finde sie die Idee grundsätzlich interessant. «Der konkrete Vorschlag muss sicher noch diskutiert werden, aber ich könnte mir vorstellen, das Anliegen allenfalls zu unterstützen.»

Anna Graff, Zürcher SP-Gemeinderätin. zvg

Dass die Idee von rechter Seite kommt, überrascht Graff. Sonst sei es nämlich immer die SVP, die abblocke, wenn es um das Thema Verkehrsberuhigung gehe. Oftmals führe die Partei dann das Gewerbe ins Feld, das darunter leide. «Offenbar erkennt die SVP, dass verkehrsberuhigte Gegenden doch interessant sind für die Geschäfte.»

Ganz mit allen Punkten im Postulat ist die SP-Gemeinderätin allerdings nicht einverstanden: «Ich finde nicht, dass Trams, E-Scooter oder Velos die Aufenthaltsqualität am stärksten beschneiden. Es ist vielmehr der motorisierte Individualverkehr.»

Das Fahrverbot am Limmatquai war höchst umstritten

Dem Fahrverbot am Limmatquai waren jahrzehntelange Querelen vorangegangen. Einen ersten Vorschlag für ein autofreies Limmatquai gab es bereits 1963, die erste Vorlage wurde 1987 abgelehnt. Erst einen zweiten Vorschlag im Jahr 1999 hiessen die Stimmberechtigten gut, und zwar mit rund 60 Prozent.

Autofrei wurde das Limmatquai zwischen Münsterbrücke und Rudolf-Brun-Brücke allerdings erst im Herbst 2004. 2006 war dann auch die bauliche Neugestaltung der Strasse zur Flaniermeile abgeschlossen. Dass die Umsetzung so lange dauerte, hatte auch damit zu tun, dass bürgerliche Kräfte, darunter die SVP, diese mit einem Referendum hinauszögerten. Nun ist es also die SVP, die am Limmatquai vom Gas gehen will.

Heute kaum noch vorzustellen: Autoverkehr am Zürcher Limmatquai am 23. Juni 2004, wenige Monate vor dem Fahrverbot. Steffen Schmidt / Keystone

