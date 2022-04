Zürich Überbauung Koch-Areal: SVP-Gemeinderäte wünschen sich E-Ladestationen auf den Parkplätzen Bislang stemmte sich die SVP gegen das geplante Koch-Quartier zwischen Altstetten und Albisrieden. Nun möchte auch sie sich an den Planungen beteiligen. Sven Hoti 08.04.2022, 17.01 Uhr

Elektrofahrzeuge werden in der Schweiz immer beliebter. Dafür braucht es Aufladestationen. Urs Flüeler / Keystone

Im Jahr 2025 soll das neue Koch-Quartier in Zürich fertig sein. Drei Wohngebäude mit insgesamt 325 Genossenschaftswohnungen, ein Gewerbehaus und ein Quartierpark sind auf der Grenze zwischen Altstetten und Albisrieden auf dem heute berühmt-berüchtigten Koch-Areal geplant. Insgesamt 94 Parkplätze sind im geplanten Quartier vorgesehen. In einem Postulat fordern zwei SVP-Gemeinderäte nun die Stadt dazu auf, zu prüfen, wie ein Teil davon mit Elektroladestationen ausgestattet werden kann.

E-Autos seien äusserst beliebt, begründen die Gemeinderäte Samuel Balsiger und Derek Richter ihren Vorstoss. Sie stützen sich dabei auf die aktuelle Rangliste der meistverkauften Autos in der Schweiz. Im Jahr 2021 führte diese erstmals ein Elektrofahrzeug an – das Model 3 von Tesla. Trotz der Beliebtheit der E-Autos «weigert sich der Stadtrat bisher, dem Bedürfnis der Bevölkerung nachzukommen und genügend Parkplätze mit Elektroladestationen auszurüsten», schreiben die beiden Politiker weiter.

Man habe den Stadtrat schon mehrfach darauf hingewiesen, die entsprechende Infrastruktur für Elektrofahrzeuge bereitzustellen, sagt Balsiger auf Anfrage. «Er macht aber einfach nicht vorwärts.» Nun sei man dazu übergegangen, sich diesbezüglich nur noch bei konkreten Projekten einzubringen.

Die Reserven sollen’s richten

Im Falle des geplanten Koch-Quartiers wollen die Gemeinderäte dem Stadtrat keine konkreten Vorgaben machen, was die Anzahl der Elektroladestationen angeht.

«Der Stadtrat soll selber abschätzen, was sinnvoll ist»,

erklärt Balsiger. Er fügt an: «Sicher ist aber auch, dass wir keine Elektroladestationen auf Vorrat wollen.» Finanziert werden sollen die Ladestationen nach Ansicht von Balsiger mit den in den Baukosten miteinberechneten Reserven.

Samuel Balsiger, Zürcher SVP-Gemeinderat. zvg

Für den Bau der neuen Gebäude im Koch-Quartier zuständig sind die Genossenschaften Kraftwerk 1 und die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) sowie die Immobilienentwicklerin Senn. Parkplätze sind gemäss der Projektdokumentation von April 2021 jedoch nur in den Bauten von ABZ und Senn vorgesehen – ob bereits ausgerüstet mit Aufladestationen, ist nicht vermerkt. ABZ verfolge grundsätzlich in all ihren Siedlungen das sogenannte Konzept «Elektromobilität», sagt ein Sprecher auf Anfrage. Ob dieses auch im neuen Koch-Quartier gelten werde, wollte der Sprecher nicht sagen, da die Angelegenheit derzeit beim Stadtrat liege. Es sei jedoch durchaus möglich. Die Immobilienentwicklerin Senn verweist für weitere Auskünfte ebenfalls an die Stadt.

«Die SVP kann das Projekt verbessern»

Die SVP hatte sich in der Vergangenheit stets gegen das Konzept des Koch-Quartiers ausgesprochen. Als stossend empfand sie vor allem die geplanten Genossenschaftswohnungen und die Projektkosten. Letztlich hiess die links-grüne Mehrheit im Gemeinderat die Planungsgrundlagen im Dezember gut. Die SVP nahm diesen Entscheid hin und verzichtete auf ein Referendum. «Im Sinne der Sachpolitik» sei man trotz Abwehrhaltung aber dazu bereit, sich am Vorhaben zu beteiligen, erklärt Balsiger. Denn die Leute bräuchten die Infrastruktur für E-Fahrzeuge. Er meint: «Die SVP kann das Projekt verbessern.»

Im Gemeinderat dürfte der Vorstoss von Balsiger und Richter gute Erfolgschancen bis weit ins links-liberale Lager haben. Die SVP-Gemeinderäte erhoffen sich denn auch Unterstützung von linker Seite. Man habe deshalb den Vorstoss absichtlich zurückhaltend formuliert, so Balsiger. «Wir sagen nicht prinzipiell Nein zum Projekt, sondern setzen uns dafür ein, dass gewisse Aspekte sachlich geprüft werden.»

Das Stadtzürcher Volk stimmt am 15. Mai über den Park ab

Wo heute die grösste Hausbesetzung der Stadt, ein Zirkusquartier sowie ein bunt bespraytes kleines Restaurant ist, soll dereinst ein lebendiges Quartier mit Wohnungen für rund 900 Menschen entstehen. Geplant sind 325 Genossenschaftswohnungen, verteilt auf drei Gebäude der Genossenschaften ABZ und Kraftwerk 1, darunter ein 85-Meter-Hochhaus der ABZ. Die beiden Genossenschaften planen Investitionen von je rund 80 Millionen Franken. Hinzu kommt ein Gewerbehaus der Immobilienfirma Senn mit 10’000 bis 15’000 Quadratmetern Nutzfläche. Senn rechnet mit Kosten von 55 Millionen Franken.

Darüber hinaus will die Stadt Zürich für knapp 16 Millionen Franken einen Quartierpark von 12’000 Quadratmetern Fläche erstellen. Darin soll eine denkmalgeschützte offene Kohlenhalle als Freiraum für die Bevölkerung integriert werden. Zeitweise soll sie aber auch dem auf dem Areal bleibenden Zirkus Chnopf dienen.

So soll das Koch-Areal 2025 aussehen: Oben links ein Wohn- und Gewerbebau mit Hochhaus, oben rechts ein Gewerbebau, unten rechts ein weiterer Wohn- und Gewerbebau und unten links ein Quartierpark mit Kohlenlagerhalle. zvg/Janine Wiget Das Gebäude der Genossenschaft Kalkbreite 1. Visualisierung: zvg Im Hochhaus der Genossenschaft ABZ gibts Gemeinschaftsräume mit Waschmaschine, die sich über jeweils drei Stockwerke erstrecken. Visualisierung: zvg Das Hochhaus der Genossenschaft ABZ soll 85 Meter hoch werden. Visualisierung: zvg Die denkmalgeschützte offene Kohlehalle ist auch für Veranstaltungen nutzbar. Visualisierung: zvg Der geplante Park besteht aus Wiese, Bäumen und einem wilden Garten mit grosser Artenvielfalt. Visualisierung: zvg Im geplanten Gewerbehaus lässt sich die Fläche durch Galerienutzungen vergrössern. Visualisierung: zvg Die Fassade des Gewerbehauses soll teilweise mit Pflanzen begrünt werden. Visualisierung: zvg

Der Park und die dafür nötige buchhalterische Landübertragung kosten die Stadt knapp über 20 Millionen Franken. Ob sie dieses Geld ausgeben darf, darüber entscheidet das Stadtzürcher Stimmvolk bei der Volksabstimmung vom 15. Mai. Läuft alles nach Plan, startet der Bau 2023. Die ersten Mieterinnen und Mieter könnten dann voraussichtlich 2025 einziehen.

Die Stadt kaufte das Areal von der UBS

Das 30’000 Quadratmeter grosse Koch-Areal gehört seit 2013 der Stadt Zürich, die es für 70 Millionen Franken der UBS abgekauft hatte. Mit dem Kauf wollte sie dazu beitragen, das in der Gemeindeordnung festgelegte Drittelsziel (bis 2050 muss ein Drittel aller Wohnungen in der Stadt Zürich gemeinnützig sein) zu erreichen. Seit demselben Jahr halten sich Besetzerinnen und Besetzer auf dem Areal auf. Die Stadt hatte die Besetzung während der vergangenen bald zehn Jahre geduldet.

Seit 2017 arbeitet die Stadt an der Planung des neuen Koch-Quartiers. Ein wichtiger Meilenstein wurde erreicht, als die Zürcher Stimmberechtigten 2018 der Vorlage «Gemeinnütziger Wohnungsbau auf dem Koch-Areal» zustimmten. Damit war die Bahn frei für die weitere Umsetzung des Vorhabens. Eine Initiative der FDP, die das Areal an Private verkaufen wollte, lehnte das Volk damals ab.

Noch immer besetzt: Das Kochareal im Frühjahr 2021. Matthias Scharrer / Limmattaler Zeitung