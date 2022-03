Nach 16 Jahren muss die 24-Stunden-Bäckerei an der Zürcher Langstrasse das Gebäude verlassen. Dieses wird saniert und die danach geltenden Vorschriften verunmöglichen eine integrierte Backstube. Deshalb feiern die Kunden ihre Party-Bäckerei am letzten Wochenende nochmals so richtig.

27.03.2022, 16.13 Uhr