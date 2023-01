Zürich Trotz – oder wegen – seines Parteiaustritts aus der SP gehört Mario Fehr zu den beliebtesten Regierungsräten Der parteilose Regierungsrat findet Anhängerinnen und Anhänger links und rechts des politischen Spektrums. Am 12. Februar tritt der 64-Jährige für eine vierte Amtszeit an. Sven Hoti Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Manchen hätte das wohl das Genick gebrochen, nicht jedoch Mario Fehr. Als der Regierungsrat 2021 nach Spannungen mit der SP aus der Partei austrat, blühte er als Parteiloser auf. Nicht nur das; er gewann auch zahlreiche Sympathien aus dem rechten politischen Spektrum dazu. Fehr ist sehr beliebt, das zeigen auch Umfragen, wo er die Ranglisten anführt.

Er habe sich einem Fitnesstest unterzogen, sei 15 Tage Wandern gegangen, erklärte Fehr im September an einer Pressekonferenz. Sein Fazit: «Die Fitness, Gesundheit und Motivation sind da.» Nun kandidiert der 64-Jährige an den Wahlen vom 12. Februar bereits für seine vierte Amtszeit im Regierungsrat. Er möchte Sicherheitsdirektor bleiben.

Was Fehr ausmacht, ist seine Überzeugungskraft. Will er Geschäfte durchbringen, tigert er durch den Kantonsrat und tritt mit den Kantonsrätinnen und Kantonsräten in den Dialog. Er markiert viel Präsenz, etwa an Sportveranstaltungen und Einweihungen. Fehr beweist, dass man auch als Parteiloser erfolgreich sein kann. Sein Selbstbestimmungsgesetz, das eingeschränkten Menschen mehr Wahlfreiheiten geben soll, hatte der Kantonsrat mit 161 zu 0 Stimmen durchgewinkt.

Auch in der Ukraine-Krise machte Fehr bisher eine gute Figur. Als Russland in die Ukraine einmarschierte und daraufhin Tausende Flüchtlinge in die Schweiz kamen, richtete Fehr umgehend eine Empfangsstelle in der alten Zürcher Militärkaserne ein. Zahlreiche provisorische Unterkünfte folgten in den Monaten danach. Die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden funktioniert.

In der Asylpolitik musste sich Fehr aber auch Kritik anhören, insbesondere von links. Fehr scheute seinerseits nicht davor zurück, Bundesrätin Karin Keller-Suter (FDP) für ihr seiner Meinung nach zu zögerliches Vorgehen bei der Bearbeitung von Asylgesuchen zu kritisieren. Von linker Seite angefeindet wurde Fehr auch, nachdem zwei abgewiesene Asylsuchende aus einem Fenster einer Unterkunft fielen. Ebenfalls keine gute Figur machte Fehr nach Bekanntwerden der prekären Verhältnisse im Jugend-Asylzentrum Lilienberg in Affoltern am Albis, zu denen er sich bis heute nicht dezidiert geäussert hat.

Fehr sei «wie ein guter Verkäufer»

Dass Fehr bei seinen Vorlagen stets Erfolge verbucht, hat nicht zuletzt mit seiner erfolgreichen Selbstvermarktung zu tun, wie ihm Kantonsrätinnen und Kantonsräte von links und rechts attestieren. «Sein Lobbying ist hervorragend», sagt Mitte-Kantonsrat Jean-Philippe Pinto. Fehr könne sehr leicht auf Leute zugehen. Er schaffe es, Politikerinnen und Politiker von seinen Anliegen zu überzeugen, sodass diese nach seinem Gusto ausfielen.

«Er ist ein Schlitzohr», sagt auch der Schlieremer SVP-Kantonsrat Pierre Dalcher. Den Teil des Budgets, den seine Direktion betreffe, regle Fehr mit den Kantonsrätinnen und Kantonsräten bereits so gut im Vorfeld, dass am Schluss nicht mehr gross darüber diskutiert werden müsse. «Er kommt mir vor wie ein guter Verkäufer, der weiss, wie man mit den Leuten umgehen muss.» Trotz allem sei Fehr aber auch kompromissbereit, sagt Dalcher.

Eine «starke Begabung im Vernetzen» sagt ihm auch SP-Kantonsrätin Monika Wicki nach. Er versuche stets, die Leute mit ins Boot zu holen und so seinen Geschäften zum Erfolg zu verhelfen. «Wenn er jedoch jemanden nicht im Boot hat, dann wird die Zusammenarbeit mit ihm schwierig», ergänzt Wicki. Auch während seiner Zeit bei der SP sei Fehr nicht sonderlich kooperativ gewesen.

Fehr sitzt seit 2011 und somit hinter Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) am zweitlängsten im Regierungsrat. Im Alter von 28 Jahren bestritt er als Adliswiler Gemeinderat sein erstes politisches Amt. Später zog er in den Stadtrat ein. Von 1991 bis 2000 sass Fehr im Kantonsrat. Ab 1999 amtete der Jurist und Lehrer als Nationalrat und blieb dies auch bis zu seiner Wahl in den Regierungsrat 2011. Fehr ist Nachfolger des Dietikers Markus Notter (SP) im Regierungsrat.

