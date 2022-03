Zürich Trotz Kritik im letzten Jahr: Stadt will Projekt «Brings uf d'Strass» diesen Sommer wieder durchführen Verkehrsberuhigte Strassen zur Freude der Anwohnenden und zum Ärger des Gewerbes: Das umstrittene Pilotprojekt «Brings uf d'Strass» des Zürcher Tiefbauamtes soll in diesem Jahr in die zweite Runde gehen. Mit der Auswahl der Quartierstrassen scheint die Stadt in diesem Jahr aber auf Nummer sicher gehen zu wollen. Sven Hoti 02.03.2022, 18.57 Uhr

Anwohner der Fritschistrasse verweilen auf der unter dem Motto «Brings uf d'Strass!» gesperrten Strasse im Sommer 2021. Die Fritschistrasse sowie Abschnitte der Rotwand- und Konradstrasse waren während der Sommerferien vom Tiefbauamt umgestaltet worden. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Sorgenfrei in den Strassen spielen, seine Nachbarn treffen und mit der Familie oder Freunden unter der Abendsonne grillieren: All das und noch viel mehr war letztes Jahr von Mitte Juli bis Mitte August auf gewissen Strassenabschnitten in der Stadt Zürich möglich. Unter dem Namen «Brings uf d'Strass!» hatte die Stadt ein Pilotprojekt lanciert, das die Strassen vom grössten Teil des Verkehrs befreite und für verschiedene Nutzungen zugänglich machte. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, soll das Projekt in diesem Jahr in die zweite Runde gehen.

Konkret will die Stadt die Entlisbergstrasse im Kreis 2, die Hellmutstrasse im Kreis 4 und die Zschokkestrasse im Abschnitt zwischen Corrodistrasse und Zschokkestrasse 11 im Kreis 10 für die Aktion nutzen. Das zuständige Zürcher Tiefbauamt sei für die Auswahl mit verschiedenen Persönlichkeiten aus den Quartieren in Kontakt getreten, schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung. Die Standorte müssten nämlich gewisse Anforderungen wie etwa ein geringes Verkehrsaufkommen erfüllen.

Stadt plant Diskussionsrunde mit der Bevölkerung

Ebenfalls zur Diskussion steht die Ankerstrasse auf dem Abschnitt Badener- bis Zweierstrasse. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt aufgrund von Einwendungen aus der Bevölkerungen auf eine Teilsperrung der Strasse verzichtet. Wegen der Unterstützung aus dem Gewerbe und dem Quartier sowie aufgrund der Erkenntnisse aus dem letzten Jahr habe das Tiefbauamt in diesem Jahr einen «ergebnisoffenen Austausch» mit Befürworterinnen und Befürwortern sowie Gegnerinnen und Gegnern initiiert, heisst es weiter in der Mitteilung. Der Austausch soll klären, ob und wie eine Umsetzung in diesem Jahr auf der Ankerstrasse denkbar wäre.

Auch bei den anderen Standorten setzt die Stadt auf den Dialog mit den Anrainerinnen und Anrainern sowie den Gewerbetreibenden. Voraussichtlich im März will das Tiefbauamt ein Mitwirkungsverfahren starten, um deren Bedürfnisse und Vorstellungen abzuholen. Die zweite Ausgabe von «Brings uf d'Strass!» soll mit dem Beginn der Sommerferien starten.

Die Meinungen über das Projekt sind gespalten

Die Beurteilung der letztjährigen Austragung fällt entweder positiv oder vernichtend aus – je nachdem, wen man fragt. Das Tiefbauamt des abtretenden Stadtrates Richard Wolff (AL) zeigte sich im Nachgang zufrieden. Das Projekt sei auf grosses Interesse gestossen und von der Mehrheit der Nutzenden positiv bewertet worden.

Mit dem Projekt «Brings uf d’Strass» will die Stadt Zürich verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von Quartierstrassen testen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Politikerinnen und Politiker von GLP bis SVP hingegen taten das Projekt als wenig sinnvoll und zu kostspielig ab. In der Budgetdebatte Ende letzten Jahres hatten sie vergeblich versucht, den dafür nötigen Betrag von 430'000 Franken zu streichen. Die Nachfrage sei zu gering gewesen, hiess es oft. Vertreterinnen und Vertreter des Gewerbes beklagten ausserdem Umsatzeinbussen.

Auch der Gewerbeverband der Stadt Zürich blickt auf eine seiner Meinung nach wenig geglückte Austragung 2021 zurück.

«Aus unserer Sicht war die Aktion nicht so erfolgreich, wie die Stadt sie beurteilte»,

sagt Nicole Barandun, Präsidentin des Gewerbeverbandes, auf Anfrage. «So wie das Projekt letztes Jahr aufgezogen wurde, war es schlicht nicht in unserem Sinn.»

Stadt hat sich offenbar wieder nicht mit Gewerbeverband abgesprochen

Man habe viele Rückmeldungen von Gewerbetreibenden aus den betroffenen Gegenden erhalten, die Umsatzeinbussen erlitten hätten. Dies aufgrund der erschwerten Anlieferungs- und Zufahrtsbedingungen, die mit der Sperrung der Quartierstrassen einhergegangen seien. Barandun kritisiert das Vorgehen der Stadt: «Man kann nicht einfach eine Aktion, die im Ausland durchaus mit Erfolg als Belebung für das Gewerbe konzipiert wurde, übernehmen, sie hier in eine Verkehrsberuhigungsmassnahme ändern und davon ausgehen, dass das Gewerbe begeistert ist.»

Nicole Barandun, Präsidentin des Gewerbeverbandes der Stadt Zürich. Bild: zvg

Auch in diesem Jahr hätten keine gemeinsamen Gespräche mit der Stadt stattgefunden, um die Situation für die Gewerbetreibenden während der Aktion zu diskutieren oder ihre Bedürfnisse und Ideen abzuholen, sagt Barandun. Dafür habe man eine provisorische Zusicherung fürs nächste Jahr erhalten – vorausgesetzt, der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Tiefbauvorsteher Richard Wolff hat noch Interesse.

In diesem Jahr hat die Stadt hauptsächlich Wohnviertel gewählt

In diesem Jahr sei die Situation allerdings etwas entschärft, so Barandun. Tatsächlich hat die Stadt mit Ausnahme der Ankerstrasse nur Quartierstrassen ausgewählt, in deren Nähe es gar kein oder kaum Gewerbe hat. Die Präsidentin des Gewerbeverbandes vermutet dahinter auch ein wenig Kalkül: «Es stellt sich schon die Frage: Ist das jetzt die Exit-Strategie der Stadt, führt sie also die Aktion noch ein letztes Mal auf eine Weise durch, die möglichst niemanden ärgern wird. Oder macht sie damit eine Verschnaufpause, um dann im nächsten Jahr ein ganz anderes Projekt zu starten?»

Barandun zweifelt auch im Allgemeinen an der Sinnhaftigkeit der Aktion: «Zürich hat bereits sehr viele Grünflächen. Im Sommer sind viele Zürcherinnen und Zürcher ohnehin in den Ferien. Ich frage mich, ob das Bedürfnis wirklich da ist.»