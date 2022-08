Blau-weiss – so sind sich die Zürcherinnen und Zürcher ihre Trams gewohnt. Matthias Scharrer

Öffentlicher Verkehr Vom Chuchichäschtli- bis zum Frauen-Tram: Auf Zürichs Schienen waren schon allerlei sonderbare Gefährte unterwegs Mit ihrer blau-weissen Farbe gehören die VBZ-Trams zum Zürcher Stadtbild. Doch sie sehen nicht immer so aus. Manchmal verkehren sie als Sondertrams durch die Strassen. Davon gab es bislang einige – ein Rückblick. Sven Hoti Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Basel sind die Trams grün, in Bern rot und in Zürich blau-weiss. Die Bahnen repräsentieren den Ort, wo sie herkommen. Von Zeit zu Zeit sind auf Zürichs Schienen aber auch andere Trams unterwegs, solche, die so gar nicht an die typischen Bahnen der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) erinnern. Es sind die sogenannten Sondertrams – und sie sind ein wahrer Blickfang.

44 Spezialfahrzeuge haben die VBZ seit 1984 mit unterschiedlichen Partnern realisiert. Im Vordergrund stehen «Projekte mit kulturellem und gesellschaftlichem Anspruch», wie die VBZ schreiben. Zu den Partnern gehörten bislang etwa das Kunsthaus Zürich oder die SBB. Die Sondertrams sollen auffallen, weshalb deren Anzahl auf maximal zwei gleichzeitig limitiert bleibt. In der Regel sind die Trams rund zwei Jahre im Einsatz. Auch Sonderbusse wären möglich, werden aber gemäss VBZ noch selten nachgefragt.

Im Impftram der VBZ wurden 2021 und Anfang 2022 Coronaimpfungen verabreicht. Michael Buholzer / Keystone

Von den Sondertrams abzugrenzen sind die unregelmässig verkehrenden, ebenfalls speziellen Trams wie etwa das Märlitram von Jelmoli zur Weihnachtszeit oder die Genusslinie, die mal als Fondue-Tram, mal als Wein-Tram oder auch als anderer kulinarischer Botschafter auf den Zürcher Strassen unterwegs ist. In die Liste spezieller Trams reihen sich auch das Impftram und das regelmässig an bestimmten Haltestellen stationierte Cargo- und E-Tram für die Sondermüllentsorgung ein.

Trams als Werbeträger

«Am Anfang der Sondertrams stand die Überlegung, neben der Kernaufgabe der VBZ – der Mobilitätsleistung – die starke Präsenz ihrer Fahrzeuge und deren kommunikatives Potenzial vielfältig und kreativ zu nutzen», erklärt VBZ-Mediensprecher Leo Herrmann. Lange Zeit war die Umgestaltung der Aussenflächen ein Privileg der Sondertrams. Inzwischen dürfen aber auch Unternehmen mitmischen, mit sogenannten Vollwerbetrams.

Seit 2014 ist es nämlich auch kommerziellen Unternehmen erlaubt, die über 160 Quadratmeter grosse Aussenfläche und sogar die Innenfläche der Trams für Werbezwecke zu nutzen. Zuvor durften sie Werbung nur an der seitlichen Dachkante anbringen. Der Entscheid der VBZ sorgte anfangs noch für Ärger: Pendlerinnen und Pendler störten sich daran, in einem von Sunrise-Werbung zugekleisterten Tram zu sitzen.

Seither ist auf ästhetischer Ebene der Unterschied zwischen den Vollwerbetrams und den Sondertrams kaum mehr zu erkennen und der Ärger ist weitgehend verflogen.

Das VBZ verdienen sich einen finanziellen Zuschuss

Im Gegensatz zu den jeweils maximal sieben verkehrenden kommerziellen Vollwerbetrams stellten Sondertrams «gesellschaftliche und kulturelle Themen zur Diskussion, regen zum Nachdenken an oder verbreiten ganz einfach Freude», so die VBZ. Da (normalerweise) nicht mehr als zwei Sondertrams gleichzeitig verkehrten, erzielten die einzelnen Fahrzeuge «eine starke Wirkung».

Die Sondertrams sind für gewöhnlich zwei Jahre im Einsatz; dafür blättert der Partner rund 500'000 Franken hin. Die Vollwerbetrams dagegen kosten je nach Dauer der Werbung und Trammodell zwischen 170'000 (für drei Monate) und 520'000 Franken (für ein Jahr), sind somit also um einiges teurer. Wenig überraschend ging es der VBZ bei der Lancierung der Vollwerbetrams auch um einen finanziellen Zuschuss für zukünftige Investitionen.

Die aktuellen VBZ-Sondertrams: Das Züri-Mobil-Tram (oben), das Roadcross-Tram (unten links) und das Präventionstram «Sicher unterwegs» (rechts unten). (Bilder: zvg)

Derzeit verkehren insgesamt drei Sondertrams in der Stadt Zürich: Das Präventionstram «Sicher unterwegs», das Züri-Mobil-Tram sowie das Roadcross-Tram, das mit Text und Bilden an Jugendliche appelliert, auf der Strasse das Smartphone im Hosensack zu lassen. Ein nächstes Sondertram sei momentan nicht in Planung, wie VBZ-Mediensprecher Herrmann mitteilt. Gelegenheit also, auf ausgewählte Sondertrams der vergangenen Jahre zurückzublicken.

Am 29. Mai 1984 wurde das erste Sondertram vorgestellt: das Intercity-Tram. Es kam daher wie die damaligen Intercity-Züge: Eine rote «Lok» im vorderen Teil und grün-steingrau bemalte «Wagen» hinten. Ganz so schnell war der Möchtegern-Zug freilich nicht, doch das war auch nicht das Ziel.

Das Intercity-Tram war ein gemeinsames Projekt der VBZ mit den SBB. Als Sondertram sollte es für den öffentlichen Verkehr werben – einerseits fürs Umsteigen vom privaten auf den öffentlichen Verkehr, anderseits fürs Umsteigen vom Zug auf das Tram. Im Traminnern wurde zusätzlich mit verschiedenen Aktionen für das Umsteigen geworben.

Der Zeitpunkt wurde nicht zufällig gewählt: 1990 sollte mit der Eröffnung der S-Bahn ein neues Eisenbahnzeitalter beginnen. Ein Tarifverbund ermöglichte zudem fortan, mit einem Billett sämtliche Verkehrsmittel im Verbundgebiet zu benützen. Nicht mehr das Auto, sondern vor allem der ÖV soll die Leute von A nach B befördern.

Was läuft morgen im Kino? Diese Frage beschäftigte die Leute 1989 wohl noch eher als heute. Damals lancierten die VBZ ein Kino-Tram. Die Aussenfläche zierten Konterfeis von Marlyn Monroe, Gérard Depardieu, Jack Nicholson und weiteren Filmkoryphäen vor schwarz-weissem Hintergrund.

Das Tram verkehrte auf der Linie 4 und warb für das Kinoangebot in der Stadt Zürich. Im Innern des Trams konnten sich die Passagiere über das aktuelle Kinoprogramm informieren, Broschüren zu einzelnen Filmen sollen ebenfalls aufgelegen haben. An der Durchführung der zweijährigen Aktion beteiligten sich der Zürcher Lichtspieltheater-Verband und der «Tages-Anzeiger». Freitags gab es deshalb auch immer gratis den «züritipp» im Tram.

Rund 200'000 Menschen sollen 1989 jeden Monat die Zürcher Kinos besucht haben. Zum Vergleich: Das Bundesamt für Statistik zählte im Juli 2022 rund 160'000 Eintritte – für die ganze Schweiz. Die VBZ wussten die Beliebtheit der Kinos für sich zu nutzen. In einem Inserat warben sie: «Kaum auszudenken, wie viel Parkprobleme, Schadstoffe und Lärm die Filmkunst verursachen würde, gäbe es nicht die Züri-Linie.»

Das Frauen-Tram in der Stadt Zürich – bestückt mit zahlreichen Namen bekannter und weniger bekannter Frauen. zvg

Das Frauen-Tram von 1994 sollte als fahrendes Ausrufezeichen durch die Zürcher Strassen rollen. «Grossartig, was Frauen leisten», hiess dann auch das Motto, das sich der Verein Frauen-Tram Zürich für sein Sondertram gesetzt hatte. Die Initiantinnen – das waren 23 Gemeinderätinnen – hatten das Tram grösstenteils über Spendengelder finanziert. Firmen und Privatpersonen hatten gegen 100'000 Franken beigesteuert, damit das Tram auf der Linie 15 während zweier Jahre verkehren konnte.

Das neue Tram sollte auf die Leistungen der Frauen aufmerksam machen. Zahlreiche Namen bekannter und weniger bekannter, ausländischer und Schweizer Frauen waren auf der Aussenseite angebracht. Etwa die Pharaonin Cleopatra oder die französische Nationalheldin Jeanne d'Arc, aber auch die Schweizer Pianistin Irène Schweizer und die 1901 verstorbene Emilie Kempin-Spyri, die erste promovierte Juristin der Schweiz.

Auch die Gattin des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton, Hillary, war auf dem Tram verewigt. Diese habe sich deswegen sogar schriftlich bei den Initiantinnen bedankt, als sie anhand eines Fotos erfahren habe, dass ihr Name auf dem Frauen-Tram stehe, wie es in einer Mitteilung des Vereins 1995 hiess. Und weiter: «Hillary Rodham Clinton wünscht dem Frauen-Tram viel Erfolg und dass diese Aktion Frauen ermuntert, sich politisch immer mehr zu engagieren.»

Auch im Traminnern gab es einiges zu sehen: Es fanden monatlich wechselnde Ausstellungen von Frauenverbänden-, organisationen und -gruppierungen statt, die der Frauenbewegung, Frauenpower und Frauenproblemen gewidmet waren. Das Tram war rund zwei Jahre auf der Linie 15 zwischen Buchegg- und Klusplatz unterwegs.

Das Chuchichäschtli-Tram tourte gleich mehrmals durch die Stadt Zürich. Sein Aussehen war nicht immer gleich. Links eine Aufnahme von 1995 mit aufgezeichneten Esswaren, rechts eine Aufnahme von 1997 mit Bildern aus dem Märchen «Schlaraffenland» von Ludwig Bechstein. Dahinter ist der Cabrio-Anhänger zu sehen. (Bilder: Baugeschichtliches Archiv Zürich/Keystone)

Ab 1995 kurvte das wohl schweizerischste Tram durch Zürcher Gefilde: das Chuchichäschtli-Tram. Es war nach dem Sushi-Tram das zweite kulinarische Gefährt und kann damit als Vorgänger der heutigen Genusslinie angesehen werden. Der kulinarische Fokus beim «Chuchichäschtli» lag – wer hätte es gedacht – bei der traditionellen Schweizer Küche. Vom Thurgauer Rüebli-Lauch-Salat über Bündner Fleisch bis zu Nidwaldner Älpler-Magronen sollte die ganze Schweiz kulinarisch vertreten sein.

Das Kulinarik-Tram war keine eigene Linie sondern diente ausschliesslich der Verköstigung hungriger Touristen und neugieriger, aber ebenso hungriger Einheimischer. Initiiert wurde es von der VBZ in Zusammenarbeit mit der Erlebnisgastronomie Christian Kramer. Es fuhr mittags und abends vom Bellevue über den Limmatquai und das Central bis zur Bahnhofstrasse und Bürkliplatz bis zurück zum Bellevue. Bei schönem Wetter war dem Tram mit Platz für 42 Personen ein Cabrio-Wagen mit Bar angehängt.

Wer 1995 wissen wollte, wie Röntgen funktioniert, der musste nur das sogenannte Röntgen-Tram erwischen. Ausser- wie auch innerhalb des Trams gab es das wichtigste über die medizinische Radiologie zu erfahren. An der Aussenfläche waren gross einzelne Gelenke abgebildet. Im Innern konnten sich die Fahrgäste in die einzelnen Verfahren einlesen. Bildung für unterwegs also.

Rund sieben Monate war das Spezialtram auf der Linie 10 unterwegs. Nicht ohne Grund dürfte genau diese Linie gewählt worden sein: Das Tram wurde auf Wunsch von Professor Walter Andreas Fuchs vom Departement Medizinische Radiologie am Universitätsspital Zürich realisiert – just also dort, wo unter anderem die Linie 10 hält.

Das Sondertram entstand zu Ehren des deutschen Physikers Wilhelm Conrad Röntgen, der 100 Jahre zuvor die Röntgenstrahlung entdeckt hatte. Röntgen hatte an der ETH und an der Universität Zürich studiert.

Das Titanic-Tram wurde anlässlich der Ausstellung «Expedition Titanic» lanciert. Unterwegs war es ab dem 30. Oktober 1998. (Bilder: zvg)

Wenn 1998 das 11er-Tram vor einem stoppte und man plötzlich die «Titanic» sah, dann war dies nicht dem Glas Wein vom Mittag geschuldet. Tatsächlich verkehrte ein Tram in Zürich, dessen Aussenfläche den weltberühmten Luxusliner aus dem Jahr 1912 darstellte. Anders als das Original war das Tram jedoch nicht dem Untergang geweiht, sondern verlor seine Aussenhülle zwei Jahre später wieder.

Anlass für die Umgestaltung war die Titanic-Ausstellung «Expedition Titanic» der Freddy Burger Management Group, einem Schweizer Veranstalter. Die Ausstellung fand in der Messe Zürich, einer Haltestelle des 11er-Trams, statt. Der «Ozeandampfer auf Schienen» sollte für eine «umweltgerechte Fahrkultur» werben, wie es in der damaligen Medienmitteilung hiess.

Fast massstabgetreu wurde die 269 Meter lange Titanic auf das rund 21,5 Meter lange Tram 2000 übertragen, einzig die Höhe wurde etwas angepasst. Erstmals wurde ein Sondertram mit der Air-Brush-Technik gestaltet. Rund 70 Stunden Arbeit steckten die Beteiligten rein. Die Details waren alle da: Die 16 Rettungsboote etwa, die zwei Anker oder die vier Kamine. Nennenswerte Randbemerkung: Der Einstieg beim Trampiloten vorne entsprach just dem Teil des Schiffs, den der fatale Eisberg rammte.

Das Pipilotti-Tram verkehrte ab dem 4. Juni 1998 in der Stadt Zürich und dürfte die Fahrgäste gut unterhalten haben. (Bilder: zvg)

Achterbahnfahren erhielt 1998 eine ganz neue Bedeutung in der Stadt Zürich. Das «Achterbahn»-Tram riss die Pendlerinnen und Pendler aus ihrem gewohnten Alltag. Es verkehrte auf der Linie 8 vom Hardplatz via Kunsthaus zum Klusplatz und wurde im Auftrag des Kunsthauses Zürich nach den Ideen der St.Galler Künstlerin Pipilotti Rist gestaltet. Anlass war ihre Ausstellung «Freie Sicht aufs Mittelmeer». Bei der «Achterbahn» sollen Alltag und Kunst ineinanderfliessen, schrieb das Kunsthaus damals.

Von aussen sah das Tram beinahe wie ein normales VBZ-Tram aus. Doch wer zustieg, wurde mit verschiedenen Schriftzügen «persönlich» angesprochen. «Müssen Sie eigentlich jeden Knopf drücken?», stand da beispielsweise beim Türöffner. «Werfen Sie Ihre Juwelen aus dem Fenster», hiess es an den Scheiben. Im Tram befand sich ausserdem unter all den blau bezogenen Stühlen ein einziger roter. «Schwarze bitte hier Platz nehmen!», stand an der Scheibe geschrieben. Gemeint waren Schwarzfahrer.

Das Ingenieur-Tram setzte sich mit verschiedenen Ingenieurleistungen aus unserem Alltag auseinander – dies auch vor dem Hintergrund von damals schon massiven Nachwuchsproblemen in der Branche. (Bilder: zvg)

Von der morgendlichen Dusche bis zur Tramfahrt und dem Konzertbesuch: Viele Teile unseres Alltags sind nur dank Ingenieurleistungen möglich. Um das zu würdigen und einer breiten Öffentlichkeit auf unterhaltsame Art näherzubringen, hat die Regionalgruppe Zürich der Schweizerischen Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen 2009 das Ingenieur-Tram lanciert. Es fuhr während zweier Jahre auf wechselnden Linien und diente auch als Ausstellungsplattform an verschiedenen Veranstaltungen.

Die Aussenfläche zeigte diverse Errungenschaften aus dem Ingenieurwesen. Windräder etwa, ein Stecker oder auch einfach nur ein Wasserhahn. «Ingenieure schaffen Lebensqualität», so das Motto, das an der Tram-Aussenhülle prangt und die Hauptbotschaft passend zusammenfasst. Im Innern konnten die Fahrgäste auf insgesamt sechs Bildschirmen erfahren, wo sich im Alltag überall Ingenieurleistungen verbergen.

Das VBZ-Tram war also eine Bühne für Ingenieurleistungen – und gleichzeitig selber eine.

Quellen: Zeitungsarchiv NZZ, «Tages-Anzeiger», «Beobachter» und SDA, Verkehrsbetriebe Zürich

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen