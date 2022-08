Zürich Bluttat in Affoltern am Albis: Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingestellt Ein Familienvater tötete im Sommer 2019 seine Frau und seine beiden Kinder. Anschliessend richtete er sich selber. Der ursprüngliche Verdacht hat sich bestätigt, wie sich nun zeigt. Sven Hoti Jetzt kommentieren 10.08.2022, 18.00 Uhr

In diesem Mehrfamilienhaus in Affoltern am Albis fand eine Polizeipatrouille am Abend des 18. Juli 2019 vier Leichen. Archivbild: Ennio Leanza/Keystone

Der Vorfall sorgte in der ganzen Schweiz für Aufsehen: Am Donnerstagabend des 18. Juli 2019 fand die Polizei in einem Mehrfamilienhaus in Affoltern vier Leichen vor. Es waren ein 53-jähriger Familienvater, seine Frau (†51) und ihre beiden Söhne (†7 und †9). Der Verdacht: Der Vater hatte seine Familie und anschliessend sich selber umgebracht. Danach blieb es lange ruhig, Mutmassungen kursierten in den Medien.

Wie die Oberstaatsanwaltschaft nun auf Anfrage mitteilt, hat die zuständige Staatsanwaltschaft I das Verfahren bereits am 2. Juli 2020 eingestellt. «Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Familienvater zuerst die anderen Familienmitglieder und anschliessend sich selbst getötet hat. Es haben sich keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung von Drittpersonen ergeben», schreibt Mediensprecher Erich Wenzinger. Damit bestätigt sich der anfängliche Verdacht eines erweiterten Suizids.

Die Frau war nicht zur Arbeit erschienen

Eine Frau hatte an besagtem Donnerstag kurz nach 21 Uhr bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich gemeldet, dass ihre Mitarbeiterin nicht zur Arbeit erschienen sei. Gemäss Medienberichten arbeitete die Frau in einem Zürcher Spital. Eine Patrouille war im Anschluss zum Wohnort der Vermissten ausgerückt und hatte vier leblose Personen aufgefunden.

Die Polizei hegte schnell den Verdacht, dass es sich um einen erweiterten Suizid handeln musste. Konkret soll der Familienvater seine Familie und sich mit einer Schusswaffe getötet haben. Konkrete Angaben zur Art der Schusswaffe und zum Tatzeitpunkt wollte die Oberstaatsanwaltschaft auf Anfrage nicht machen. Dies «auch aus Rücksicht auf die Angehörigen der Opfer». Alle Beteiligten waren Schweizer.

Der Familienvater war nicht aktenkundig

Gemäss Medienberichten soll der Vater als IT-Forensiker in einem Unternehmen tätig gewesen sein, das Strafverfolgungsbehörden bei Cyberkriminalität und Industriespionage unterstützte. Er soll Schulungen bei der Polizei und Vorträge zu diesen Themen durchgeführt haben. Wie die Oberstaatsanwaltschaft allerdings bereits damals auf Anfrage erklärte, war der mutmassliche Täter weder bei der Kantonspolizei noch bei der Staatsanwaltschaft aktenkundig.

Wenig verwunderlich, war das Quartier kurz nach dem Tötungsdelikt geschockt. Wie so oft bei solchen Vorfällen konnten sich die Nachbarn nicht erklären, wie es zu dieser Tat kommen konnte. Sie schilderten die Familie gegenüber Medien als «gebildete Leute mit guten Jobs» und «zufriedenen» Kindern. Die Mutter habe ihre Kinder jeden Morgen in die Schule gebracht. Man kannte sich im Quartier – und doch war offenbar nicht alles so rosig, wie es schien.

Tötungsdelikte wie jenes in Affoltern am Albis haben glücklicherweise Seltenheitswert. Wenn sie jedoch geschehen, dann meist in den eigenen vier Wänden. Gemäss Kriminalstatistik des Kantons Zürich aus dem Jahr 2021 ereigneten sich drei von fünf vollendeten und sieben von 28 versuchten Tötungsdelikten im häuslichen Bereich, ebenso 44 von 223 schweren Körperverletzungen.

Die Zahlen von häuslicher Gewalt im Allgemeinen – darunter fallen neben Tötungen etwa auch Beschimpfungen und Nötigungen – stagnieren hingegen auf hohem Niveau. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 stiegen sie sogar nochmals an. Polizistinnen und Polizisten sind 2021 insgesamt rund 18 Mal pro Tag deswegen ausgerückt, in knapp jedem fünften Fall wurden Schutzmassnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz (GSG) wie etwa eine Wegweisung oder ein Rayonverbot verfügt.

Hilfe bei Suizidgedanken Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und ihr Umfeld da, vertraulich und gratis: - Die Dargebotene Hand: Gespräch und Beratung per Telefon, E-Mail und Chat auf www.143.ch und Kurzwahlnummer 143. - Beratung + Hilfe 147: Beratung für Kinder und Jugendliche von Pro Juventute über Telefon, SMS, Chat und E-Mail auf www.147.ch und Kurzwahlnummer 147. - Weitere Adressen: www.reden-kann-retten.ch für Beratungsangebote in allen Kantonen und www.trauernetz.ch für Hinterbliebene nach einem Suizid.

