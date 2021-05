Die Asiatische Tigermücke steht auch in diesem Jahr unter genauer Beobachtung. Ab Anfang Mai läuft das Monitoring in der Stadt Zürich an der Station für Fernbusse beim HB, Mitte Mai beginnt es in Wollishofen. Damit die Mücke erfolgreich bekämpft werden kann, ist auch die Bevölkerung gefragt.

04.05.2021, 12.28 Uhr