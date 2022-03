Die besten Bilder der Kundgebung für den Frieden in der Ukraine

Zürich Tausende gingen für den Frieden auf die Strasse: Klicken Sie sich hier durch die besten Bilder Am Montag, 28. Februar, protestierten auf dem Münsterhof in Zürich mehrere tausend Menschen gegen den Krieg. Wir haben die besten Bilder und Tweets für Sie gesammelt. Melanie Köchli 01.03.2022, 10.39 Uhr

Ein Blick auf die zahlreichen Teilnehmer der Kundgebung in Zürich. Viele hielten Schilder oder trugen die Farben der Ukraine. Michael Buholzer / Keystone Das Stadthaus in Zürich wurde als Zeichen der Solidarität in den Farben der ukrainischen Flagge beleuchtet. Michael Buholzer / EPA Auch das Grossmünster wurde in blau und gelb, den Nationalfarben der Ukraine, angestrahlt. Im Vordergrund zündet eine Frau eine Kerze an. Michael Buholzer / EPA Im Grossmünster fand ein interreligiöses Gebet der Religionen statt. Michael Buholzer / Keystone Eine in einer ukrainischen Flagge gekleidete Frau weint. Michael Buholzer / EPA Mit einem Herz in den Farben der ukrainischen Flagge bekundet eine Frau ihre Solidarität mit der Ukraine. Michael Buholzer / EPA Menschen zünden Kerzen an in Solidarität mit der Ukraine. Tobias Garcia Viele Teilnehmer der Kundgebung hielten Schilder. So auch diese Frau auf deren Schild «Freedom unites us» - Frieden vereint uns - steht. Tobias Garcia Andere Teilnehmer trugen die ukrainische Flagge um sich gewickelt. Tobias Garcia Auch Kerzen waren überall zu sehen. Tobias Garcia Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch (SP) hielt eine Rede. Tobias Garcia Auch traditionelle ukrainische Kleidung war zu sehen. Tobias Garcia Die Nachricht auf den Plakaten der Teilnehmer ist klar: «Putin hands off Ukraine» - Putin lass die Hände von der Ukraine. Michael Buholzer / EPA Mehrere tausend Menschen kamen zur Kundgebung in Zürich. Michael Buholzer / EPA Ein Mann trägt eine ukrainische Flagge durch die Altstadt. Michael Buholzer / KEYSTONE Die ukrainischen Nationalfarben gelb und blau waren überall zu sehen, auch in den Haaren einzelner Teilnehmer. Michael Buholzer / EPA

Das Stadthaus und das Grossmünster wurde, wie am Montagmittag angekündigt, in den ukrainischen Nationalfarben beleuchtet. So wolle man ein Zeichen für den Frieden und die Solidarität setzen. Auf dem Münsterhof fand die Kundgebung mit mehreren tausend Teilnehmern statt. Zu Beginn wurde die ukrainische Nationalhymne gesungen.