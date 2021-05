Zürich Swisscom meldet Probleme bei Internetzugang in der Region Der Zugang zum Internet für Swisscom-Kunden in der Region Zürich ist derzeit beeinträchtigt. 20.05.2021, 10.48 Uhr

Die Dauer der Störung ist noch unbekannt. Man arbeite an der Behebung. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Die Dauer der Störung ist noch unbekannt, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte. Das Internet sei bei einigen Kunden in der Region Zürich beeinträchtigt, hiess in einer Störungsmeldung von 9:15 Uhr auf der Website von Swisscom. Man arbeite an der Behebung. (sda)