Zürich SVP will Ausländer in der Polizeischule verhindern Die Stadt Zürich will künftig auch Ausländerinnen und Ausländer mit Bewilligung C für die Polizeischule zulassen. Obwohl sie sich vor ihrer definitiven Anstellung einbürgern lassen müssen, geht das der SVP viel zu weit. Sie bringt die Sache erneut ins Stadtparlament. 27.05.2021, 16.41 Uhr

Die SVP fordert die Schweizer Staatsbürgerschaft auch schon für die Ausbildungszeit vorzuschreiben. Schliesslich sei die Einbürgerung der Abschluss eines Integrationsprozesses.

Archivbild: Kantonspolizei Solothurn/SOL

Die Stadtzürcher SVP fordert in einem Postulat, das am Donnerstag publiziert wurde, dass der Stadtratsbeschluss vom 19. Mai wieder aufgehoben wird. Das Einbürgern müsse vorher passieren, also vor der Polizeiausbildung, so die Haltung der SVP. Schliesslich sei die Einbürgerung der Abschluss eines Integrationsprozesses.