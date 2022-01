Zürich: SVP läuft mit Zuwanderungsforderungen auf

Zürich SVP läuft mit Zuwanderungsforderungen im Kantonsrat auf Die Zürcher SVP wollte die Zuwanderung in den Kanton Zürich über eine neue Anstellungspolitik zusätzlich begrenzen. Im Kantonsrat lief sie mit ihren Forderungen jedoch auf. Der Kanton sei auf ausländische Angestellte angewiesen. 10.01.2022, 13.26 Uhr

Der SVP-Nationalrat forderte eine Stellenmeldepflicht für sämtliche Stellen. (Symbolbild) Keystone

Alt Kantonsrat Gregor Rutz, mittlerweile für die SVP im Nationalrat, forderte in einer Einzelinitiative, dass Zürich zusätzliche Massnahmen zur Begrenzung der Zuwanderung treffen müsse, vor allem was die Anstellungspolitik in Verwaltungen und Institutionen betreffe. Er forderte etwa eine generelle Stellenmeldepflicht für sämtliche Stellen, auch für Hochschule und Spitäler.