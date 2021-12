Kanton Zürich: Keine GPS-Tracker bei Sozialhilfebeziehenden

Zürich SVP-Kantonsrat blitzt mit Forderung nach GPS-Trackern bei Sozialhilfebeziehenden ab Nur neun Monate nach der kantonalen Volksabstimmung über Sozialdetektive verlangte SVP-Kantonsrat Claudio Schmid bereits eine Gesetzesverschärfung. Mit seiner Forderung nach GPS-Trackern ist er im Kantonsrat jedoch aufgelaufen. 06.12.2021, 10.48 Uhr

Der Kantonsrat folgt mit der Ablehnung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. (Symbolbild) Andre Springer

Erst am 7. März 2021 hatte das Zürcher Stimmvolk die Regeln für Sozialdetektive definiert, also was ihnen erlaubt sein soll und was nicht. GPS-Tracker, die an ein Auto geklebt und mit denen der Standort eines Sozialhilfebezügers geortet werden kann, wurden dabei explizit nicht erlaubt. Sie wurden schon vom Kantonsrat aus der Vorlage herausgestrichen und kamen gar nicht erst vors Volk.