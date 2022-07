Zürich Susanne Brunner und Ueli Bamert treten aus der Parteileitung der Stadtzürcher SVP aus – wird Nationalrat Alfred Heer nachrücken? Nach der gescheiterten Kandidatur als Co-Präsidium ziehen sich Gemeinderätin Susanne Brunner und Kantonsrat Ueli Bamert als Vizepräsidenten der SVP Stadt Zürich zurück. Eine logische Konsequenz, sagen die Beteiligten. Sven Hoti 15.07.2022, 19.59 Uhr

Nach sechs Jahren ist Schluss: Kantonsrat Ueli Bamert und Gemeinderätin Susanne Brunner wollen nicht länger in der Parteileitung der SVP Stadt Zürich sein. Tabea Vogel / Keystone / Montage: mck

Gemeinderätin Susanne Brunner und Kantonsrat Ueli Bamert hatten grosse Pläne: Sie wollten die Stadtzürcher SVP im Co-Präsidium in die Zukunft führen. Doch daraus wurde nichts. An der Generalversammlung im Juni entschieden sich die Anwesenden nicht für das Duo als Nachfolge von Mauro Tuena, sondern für die 28-jährige Präsidentin der Jungen SVP Kanton Zürich, Camille Lothe.

Nun ziehen Brunner und Bamert die Konsequenzen aus dieser Niederlage. Wie der «Tages-Anzeiger» am Freitag berichtete, treten sie als Vizepräsidenten zurück. Sie waren rund sechs Jahre lang Mitglieder der siebenköpfigen Parteileitung. Die neue Parteileitung wird an der nächsten Delegiertenversammlung der SVP Stadt Zürich am 25. August bestimmt.

Nationalrat Alfred Heer (rechts) könnte neuer Vize an der Seite von Stadtparteipräsidentin Camille Lothe werden, hier ist er im Gespräch mit Marco Chiesa, Präsident der SVP Schweiz, in Bern. Alessandro Della Valle / Keystone

Ein vielversprechender Kandidat ist allerdings jetzt schon klar: Der Nationalrat und ehemalige Präsident der SVP Kanton Zürich Alfred Heer hat sich als neuer Vizepräsident angeboten, wie die designierte Stadtparteipräsidentin Camille Lothe im Interview mit der «Limmattaler Zeitung» bestätigte. «Für mich war klar, dass es vorteilhaft wäre, jemanden mit viel Erfahrung in der Parteileitung zu haben, um meine fehlende Erfahrung auszugleichen», so Lothe. «Ich glaube, Alfred Heer und ich wären ein gutes Team.»

Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» begründete Bamert seinen Rücktritt folgendermassen: «Ich habe den Schritt von Susanne Brunner und mir vom Vize- ins Co-Präsidium als logischen nächsten Schritt gesehen.» Nun, da mit Lothe eine andere Lösung gefunden worden sei, sei für ihn klar, dass ein komplett neues Team hermüsse. Brunner sagte: «Wir haben uns als Co-Präsidium zur Verfügung gestellt, die Findungskommission hat das als nicht gangbaren Weg eingestuft. Nun verlasse ich die Parteileitung.»

«Es war von Anfang an klar, dass Brunner und Bamert ihr Amt bei einer Niederlage abgeben werden», sagt die designierte SVP-Stadtparteipräsidentin Camille Lothe. Valentin Hehli

Auch die designierte SVP-Stadtparteipräsidentin Camille Lothe betont auf Anfrage, dass der Rücktritt der beiden Vizepräsidenten geplant gewesen sei. «Sowohl Susanne Brunner als auch Ueli Bamert haben der Findungskommission, dem Vorstand und der Parteiversammlung klar kommuniziert, dass sie nur als Co-Präsidium zur Verfügung stehen werden und sonst nicht. Darum war es von Anfang an klar, dass sie ihr Amt bei einer Niederlage abgeben werden.»

«Glücklicherweise» habe sie bereits mit Alfred Heer und anderen Parteikollegen «sehr gute» Gespräche für die Nachfolge führen können. «Ich verspüre eine grosse Motivation seitens der angefragten Kandidaten und Kandidatinnen.»