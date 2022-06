Zürich Steiner und Stocker spannen zusammen – Informatik an Gymis wird kantonsweit einheitlich Regierungsrat Ernst Stockers Finanzdirektion hilft Regierungsrätin Silvia Steiners Bildungsdirektion. Motto: Ein Amt statt ein Flickenteppich. sda 29.06.2022, 06.27 Uhr

Veraltet und ineffizient: Nun will der Kanton Zürich die Informatik an Gymnasien und Berufsschulen aufrüsten. Gaetan Bally / Keystone

Bisher waren die 39 Gymnasien und Berufsfachschulen im Kanton Zürich selber für ihre Informatik zuständig. Dies will der Kanton nun ändern: Er rüstet alle Schulen einheitlich aus und übernimmt Wartung und Support. So sollen Lehrkräfte mehr Zeit für den Unterricht haben.

«Historisch gewachsen und nicht mehr zeitgemäss», so bezeichnete Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) die IT-Infrastruktur an den 39 Gymnasien und Berufsfachschulen. Bisher habe das jede Schule für sich selbst geregelt, weshalb sie je nach Standort und Schultyp auf völlig unterschiedlichem Stand seien.

Die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte). Keystone

Aktuell sind meist Lehrkräfte für das Thema «Informatik» zuständig, obwohl diese bekanntlich Besseres zu tun hätten.

«Die Lehrerinnen und Lehrer sollen sich aufs Unterrichten konzentrieren»,

sagte Steiner am Dienstag vor den Medien.

Der Kanton werde die Informatik der Sekundarstufe II deshalb übernehmen, vereinheitlichen und damit professionalisieren. Alle 39 Schulen sollen identisch ausgerüstet werden, etwa was Computer, Beamer, interaktive Wandtafel, Cloud und Datenschutz betrifft.

Zehn Millionen Franken sollen investiert werden

Dazu kommen die Wartung der Geräte und die Hilfe im ­Alltag. Funktioniert der Beamer nicht, soll künftig das «Digital Service Center» des kantonalen Amts für Informatik helfen. ­Dieses Amt ist bei der Finanz­direktion von Ernst Stocker (SVP) angesiedelt.

Der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP). Keystone

Für die neue Rundum-Betreuung inklusive einheitlicher Ausstattung braucht es gemäss Angaben des Regierungsrates 39 zusätzliche Stellen beim Amt für Informatik. In den Jahren 2023 bis 2025 will der Kanton je zehn Millionen Franken für dieses Digitalisierungsprojekt ausgeben.

Drei Viertel dieser Kosten können aber aufgefangen werden, weil die Schulen dafür keine Leistungen von Dritten mehr einkaufen müssen. Längerfristig soll mit diesem Projekt dann Geld gespart werden, nur schon wegen besserer Konditionen bei der Beschaffung von Geräten.

Winterthur kommt zuerst an die Reihe

Bereits im Herbst sollen erste Schulen in Winterthur und Bülach mit der neuen, ein­heitlichen Infrastruktur des Kantons starten. Bei den Volksschulen und den Hochschulen wurde in den vergangenen ­Jahren viel Geld in die Digitalisierung investiert. Anders auf der Sekundarstufe II, wo gemäss Regierungsratsbeschluss «grosser Nachhol­bedarf» besteht.

Insgesamt besuchen aktuell 60'000 Schülerinnen und Schüler eine Berufsfachschule oder ein Gymnasium im Kanton Zürich.