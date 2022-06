Zürich Stadtrat verbietet Bierwerbung an Beizen – FDP und SVP wehren sich Ein neuerlicher Stadtratsbeschluss erhitzt die bürgerlichen Gemüter im Gemeinderat. Der Stadtrat soll von einem Verbot absehen, denn es sei überflüssig und unbegründet, sagen Bürgerliche. Die SP ist sich noch unschlüssig, was sie davon halten soll. Sven Hoti Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Der Zürcher Stadtrat will Bierwerbung an Beizen, wie hier an der Langstrasse, verbieten. FDP und SVP wehren sich. Valentin Hehli

Sie gehören vielerorts zum Stadtbild dazu: Biersignete ausserhalb von Beizen. Nun möchte der Zürcher Stadtrat aber in Zukunft solche Werbung für Alkohol verbieten. Das schreibt er in einem Stadtratsbeschluss vom 25. Mai. Für Vertreterinnen und Vertreter der SVP und FDP im Gemeinderat geht dieses Verbot zu weit. Gleich zwei Vorstösse haben zum Ziel, dieses rückgängig zu machen.

Für das Verbot gebe es keine nachvollziehbare Begründung oder Notwendigkeit, schreiben die FDP-Gemeinderäte Dominique Zygmont und Flurin Capaul in einem Postulat, das sie kürzlich einreichten. «Ein kausaler Präventionseffekt ist nicht belegbar. Zudem rechtfertig eine geringere Nachfrage nach solchen Schildern kein Verbot.» Der Stadtrat hatte seinen Entscheid damit gerechtfertigt, dass das Anbringen der Biermarke an den Wänden von Lokalen an Bedeutung verloren habe.

Auch die SVP reichte vor kurzem ein Postulat ein. Samuel Balsiger und Susanne Brunner rechtfertigten ihren Widerstand mit der Wirtschafts- und Werbefreiheit, die durch sein solches Verbot eingeschränkt würde. Zudem zitieren sie den Verband Gastro Zürich-City, der das Verbot gegenüber dem «Tages-Anzeiger» als überflüssig abtat, da kaum noch Betriebe auf solche Art Werbung setzten. Darüber hinaus gehörten solche Signete zum Stadtbild dazu, besonders in Ausgehvierteln, argumentiert die SVP.

SP noch «in der Meinungsfindung»

Bis die Postulate in den Gemeinderat kommen, dürften noch einige Wochen vergehen. Noch ist nicht absehbar, wie gut ihre Chancen sein werden. Wie sich die SP als stärkste Partei zum Thema äussern wird, ist beispielsweise noch unklar. «Wir befinden uns noch in der Meinungsfindung», sagt Gemeinderätin Liv Mahrer auf Anfrage.

Klar wird der Entscheid voraussichtlich nicht ausfallen. Innerhalb der Partei dürfte es nach Einschätzung Mahrers beide Seiten geben: Diejenigen, welche ein Verbot mit Verweis auf die Prävention befürworteten. Und andere, die sich gegen weitere Einschränkungen für die Gastronomie aussprächen.

Die Stadt soll eine Vorbildrolle einnehmen

Das neue Verbot kommt im Rahmen einer Revision der Vorschriften über das Anbringen von Reklameanlagen im öffentlichen Grund (VARöG). «Der Einsatz neuer, insbesondere digitaler, Werbemedien macht es nötig, die Aussenwerbekonzepte an die veränderten Gegebenheiten anzupassen», heisst es im Stadtratsbeschluss. Bei dieser Gelegenheit würden auch die VARöG aktualisiert und auf den neusten Stand gebracht.

Neben der Tatsache, dass die Nachfrage nach solchen Biersigneten abgenommen habe, soll die Stadt auch eine Vorbildrolle einnehmen. «Die Stadt trägt hier punkto Suchtmittelprävention und Jugendschutz eine Verantwortung und geht mit gutem Beispiel voran.» Die neue Regelung würde bestehende Biersignete nicht tangieren, sondern gälte lediglich für neue Anlagen.

Eigentlich wäre Werbung für Alkohol- und Tabakprodukte gemäss VARöG ohnehin verboten. Bisher gab es für Restaurants und Bars allerdings eine Ausnahmeregelung. Diese durften jeweils maximal eine solche Werbung aushängen. Mit der Revision der VARöG soll diese Regelung wegfallen, da sie dem Alkohol- und Tabakwerbeverbot widerspreche.

