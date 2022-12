Zürich Stadtrat bleibt strikt: Verein darf altes SRF-Radiostudio Brunnenhof nicht übernehmen Das Forum Filmmusik hatte mit der Unterstützung namhafter Musikgrössen versucht, die Räumlichkeiten in Oerlikon für den Studiobetrieb zu retten. Ein Lichtblick aber bleibt für den Verein. Sven Hoti Jetzt kommentieren 21.12.2022, 05.00 Uhr

Bis August war das Schweizer Radio und Fernsehen im Brunnenhof zu Hause. Seit November wird umgebaut. Archivbild: Christian Beutler/Keystone

Die Räumlichkeiten des alten SRF-Radiostudios Brunnenhof in Zürich Oerlikon fallen ab 2025 definitiv in die Hände der Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ). Dem Begehren, die qualitativ hochwertigen Aufnahmestudios Fachpersonen der noch zu gründenden Genossenschaft Zurich Radio City Hall (ZRCH) zu überlassen, hat der Stadtrat kürzlich eine Absage erteilt. Über 1700 Personen hatten eine entsprechende Petition mitunterzeichnet.

Er sei sich der Schutzwürdigkeit der Räume im Radiostudio und der «grossen Geschichte des Orts» bewusst, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort. «Die langjährige Erfahrung und Fachkompetenz in der Bewirtschaftung von anspruchsvollen Musikräumlichkeiten befähigen MKZ jedoch, verantwortungsvoll mit den ihr übertragenen Aufgaben im Brunnenhof umzugehen.» Zu einer Übertragung der Verantwortung auf die ZRCH sehe der Stadtrat daher «keine Notwendigkeit».

«Die Genossenschaft scheiterte, aber der Verein lebt»

Die Forderung war im Juni mittels der Petition an den Vorsteher des Schul- und Sportdepartements, Filippo Leutenegger (FDP), übergeben worden. Absender war das Forum Filmmusik, ein Netzwerk für Musikerinnen, Sounddesigner und Filmschaffende. Das Ziel des Vereins war es, die Studios parallel zum ab 2025 geplanten Schul- und Musikschulbetrieb als «Stätten der Aufnahmepraxis» zu erhalten und einer Studiovereinigung anzuvertrauen. Dafür wollte das Forum die Genossenschaft ZRCH gründen.

Das Anliegen stiess auf grosse Resonanz. Bei der Einreichung am 14. Juni zählte die Petition 1079 Unterschriften, bis heute sind es knapp über 1700. Darüber hinaus hatten sich einige namhafte Persönlichkeiten aus der Schweizer Musikszene für den Erhalt der 1933 erbauten Studios starkgemacht, darunter der Singer-Songwriter Julian Pollina – besser bekannt als Faber –, der Bandleader Pepe Lienhard und Ilona Schmiel, Intendantin der Tonhalle-Gesellschaft Zürich.

Saxofonist und Bandleader Pepe Lienhard ist einer der prominenten Unterstützer des Forums Filmmusik. Micha Freutel

Das Forum Filmmusik nehme die Antwort des Zürcher Stadtrats zur Kenntnis, wie der Verein in einer Stellungnahme schreibt. Und gerichtet an die Unterstützerinnen und Unterstützer der Petition: «Die Genossenschaft ZRCH ist somit gescheitert. Der Verein ZRCH aber lebt und wird weiterhin unsere Interessen bei der Stadt und beim Bund einbringen.» Ein erstes Treffen mit der Stadt Zürich habe bereits am 6. Dezember stattgefunden, weitere seien geplant.

Das Forum darf doch noch in den Brunnenhof

Ziel des Treffens war offenbar eine Standortbestimmung. Besprochen worden sei unter anderem die allgemeine Lage von Arbeitsplätzen für Musikschaffende in Zürich, konkretisiert Mirjam Skal, Co-Präsidentin des Forums Filmmusik, auf Anfrage. «Arbeitsplätze, die von der Stadt abgerissen werden, obwohl zeitgleich immer mehr hochqualifizierte Absolventinnen und Absolventen nach geeigneten Räumen suchen.»

FDP-Stadtrat und Vorsteher des Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich, Filippo Leutenegger. Valentin Hehli

Beim Treffen am 6. Dezember anwesend waren gemäss Skal der zuständige Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) und Erich Zumstein, Leiter der Musikschule Konservatorium Zürich. Im Gespräch mit Letzterem konnte das Forum offenbar einen Teilerfolg verbuchen. Wie Skal ausführt, möchte Zumstein mit dem Forum im April «eventuelle temporäre Mitnutzungen» anschauen. Weitere Details verrät die Co-Präsidentin nicht.

«Wir sind also weiterhin guter Dinge und hoffen, dass die Studios am Brunnenhof eines Tages wieder als vollwertige, dem ‹State of the Art› entsprechend ausgerüstete Tonstudios und mit den dazu benötigten Fachpersonen betrieben werden können», hält das Forum in seiner Stellungnahme weiter fest. Letztlich gehe es um Karrierechancen und darum, international konkurrenzfähig zu bleiben. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen hätten Freude bereitet und Mut gemacht, dranzubleiben.

Die Tonstudios werden zur Miete stehen

Die Würfel beim Brunnenhof sind also gefallen. Ab 2025 kommen dort eine Sekundarschule für 15 Klassen, ein Zentrum der Musikschule Konservatorium Zürich mit Unterrichts- und Konzertsälen sowie Räume für die Kreisschulbehörde Waidberg hinein. Auch wird es möglich sein, Tonstudios zu mieten. Das Zürcher Stimmvolk hatte den Objektkredit über 82,4 Millionen Franken am 15. Mai mit rund 83 Prozent Ja-Stimmen angenommen.

Das grösstenteils unter Denkmalschutz stehende Gebäudeensemble aus einem Flach- und einem achtstöckigen Hochhausbau soll grösstenteils erhalten und baulich nur minimal an die neue Nutzung angepasst werden. Die Bauarbeiten sind im November gestartet. Der Platz ist frei geworden, weil die Redaktionen des Schweizer Radio und Fernsehen im August in die neu installierte Radio Hall in Zürich Leutschenbach zogen.

SRF, das war einmal: Ab 2025 beherbergt der Brunnenhof unter anderem eine Sekundarschule und Räumlichkeiten für das «Konsi». Archivbild: Christian Beutler/Keystone

