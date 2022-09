Zürich Stadt nimmt an 37 Orten den Verkehr mit Kameras auf Wer von Dienstag bis Freitag durch die Stadt Zürich fährt, wird von Kameras aufgenommen: Das Tiefbauamt zählt an 37 Standorten, wie viele Fahrzeuge vorbeibrausen. 19.09.2022, 15.21 Uhr

An 37 Standorten werden von Dienstag bis Freitag Fahrzeuge von Kameras aufgezeichnet. Die daraus ermittelten Daten werden für die künftige Verkehrsplanung und Infrastrukturprojekte genutzt. Matthias Scharrer

Der Datenschutz und die Privatsphäre der Vorbeifahrenden bleibe gewährleistet, teilte die Stadt am Montag mit. Die von den Kameras erfassten Nummernschilder würden anonym gespeichert.

Die Erhebung soll als Datengrundlage für die künftige Verkehrsplanung und für Infrastrukturprojekte dienen. Der Fokus liegt gemäss Mitteilung auf den Haupteinfalls- und Ausfallsachsen sowie wichtigen innerstädtischen Verkehrsachsen.

So sollen unter anderem Informationen darüber gewonnen werden, wie hoch der Anteil von Fahrzeugen ist, die durch Zürich fahren (Durchgangsverkehr), die in Zürich starten (Quellverkehr) und deren Ziel in Zürich liegt (Zielverkehr). (sda)