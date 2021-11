Zürich: Stadt fördert 170 gemeinnützige Wohnungen

Zürich Stadt fördert nun mit 15 Millionen Franken 170 gemeinnützige Wohnungen Die Immobilienorganisation Liegenschaften Stadt Zürich erhält einen Millionenbetrag vom Stadtrat, um die Mietzinse von gemeinnützigen Wohnungen weiter zu verbilligen. 10.11.2021, 13.42 Uhr

Von der neuen Wohnsiedlung Leutschenbach sollen 127 Wohnungen subventioniert werden. Clou Architekten AG/Stadt Zürich

Die Stadt fördert weiter günstigen Wohnraum: Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ) erhält vom Stadtrat einen Betrag in Höhe von 15,1 Millionen Franken, um die Mietzinse von 170 Wohnungen zu verbilligen. Das Geld stammt aus der Wohnbauaktion 2017. LSZ baut in Zürich-Seebach die Wohnsiedlung Leutschenbach mit insgesamt 369 Wohnungen, die bis Ende 2023 bezogen werden sollen. Mit 11,26 Millionen Franken werden davon 127 Wohnungen subventioniert, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.