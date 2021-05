Zürich - Spitex statt Pflegeheim: Deswegen hat der Kanton genügend Pflegeplätze

Obwohl die Zahl der Seniorinnen und Senioren in den kommenden Jahren zunehmen wird, braucht es im Kanton Zürich keine zusätzlichen Plätze in Alters- und Pflegeheimen. Dies liegt daran, dass mittlerweile viele Ältere nicht mehr in ein Heim wollen.

31.05.2021, 10.40 Uhr