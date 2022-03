Zürich «SP und Grüne untergraben demokratische Regeln»: SVP ist schockiert über Forderung nach «Genderwatch-Protokoll» An den Sitzungen des Gemeinderats soll künftig notiert werden, welches Geschlecht den Ton angibt, fordern SP und Grüne in einem Vorstoss. Die SVP sieht darin einen Angriff auf die Demokratie. Sven Hoti Aktualisiert 11.03.2022, 15.24 Uhr

Mit einem Sitzanteil von derzeit 31 Prozent sind die Frauen im Gemeinderat klar in der Minderheit. SP und Grüne vermuten, dass die Frauen in Bezug auf ihren Redeanteil «nochmals wesentlich stärker untervertreten sind». Ennio Leanza / Keystone

Welches Geschlecht steht häufiger am Rednerpult im Zürcher Gemeinderat? Welches spricht öfter? SP und Grüne verlangen mit einem Beschlussantrag, dass über die Debatte im Gemeinderat ein «Genderwatch-Protokoll» geführt wird. Damit wollen sie aufzeigen, wie das Verhältnis der Geschlechter bei den Wortmeldungen und der Redezeit ist. Hauptunterzeichnende des Vorstosses sind die SP-Gemeinderätin Marion Schmid und die Grünen-Gemeinderätin Selina Walgis. Hinzu kommen 32 Mitunterzeichnende von SP und Grüne.

Je nach Aufwand soll das Protokoll während einer Pilotphase von sechs Monaten geführt und anhand der ermittelten Daten entschieden werden, ob es fortgeführt wird. Sollte der Aufwand gering sein, soll zusätzlich geprüft werden, «ob auch eine Auswertung nach anderen Kriterien wie etwa die Parteizugehörigkeit oder das Alter sinnvoll ist», heisst es im Beschlussantrag vom Mittwoch. Der Gemeinderat wird in einer seiner nächsten Sitzungen über den Antrag entscheiden.

Unterzeichnende wollen Bewusstsein schaffen

Wie so oft bei Gemeinderats- und Stadtratswahlen sei auch dieses Mal das Verhältnis von Frauen und Männern im Rat zum Thema geworden, erklärt Walgis den Ursprung des Vorstosses. Momentan liegt der Frauenanteil im Gemeinderat bei rund 31 Prozent. In der neuen Legislatur, die im Mai startet, wird er rund 40 Prozent betragen. Walgis betont:

«Wir finden, dass jedoch nicht nur die Anzahl der Geschlechter wichtig ist, sondern auch ihr jeweiliger Redeanteil.»

Man habe sich dabei von der Klimastreikbewegung und einzelnen Jungparteien wie den Jungen Grünen inspirieren lassen, die bereits solche Protokolle führten, sagt Walgis.

Selina Walgis, Gemeinderätin Grüne. zvg

Die Idee sei, dass mit dem Ratsprotokoll, das zu den Debatten geführt wird, auch ein «Genderwatch-Protokoll» geführt werde. Es gehe in erster Linie einmal darum, diese Daten zu erheben und im Rat ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen, erklärt Walgis. Konkrete Konsequenzen habe man noch keine besprochen. «Wir haben gemerkt, dass wir mit der Idee alleine schon eine Diskussion ausgelöst haben.» Die Fraktionen könnten dann freiwillig intern besprechen, ob sie Raum für Optimierungen fänden.

Die Antragsstellerinnen vermuten, dass die Frauen in Bezug auf ihren Redeanteil «nochmals wesentlich stärker untervertreten sind» als bereits beim Sitzverhältnis. Dass der Redeanteil nicht nur eine Frage des Geschlechts, sondern auch persönlicher Charakteristika sein könnte, bestreitet Walgis nicht. Sie sagt:

«Ich denke, es ist sicher beides. Tendenziell wollen Männer aber eher mehr Raum einnehmen, gerade auch in der Politik.»

SVP-Gemeinderätin findet Antrag «höchst schockierend»

SVP-Gemeinderätin Susanne Brunner findet den Vorstoss von SP und Grünen «höchst schockierend», wie sie auf Anfrage sagt. «Die beiden Parteien demonstrieren mit ihrem Antrag, dass sie mit völliger Unkenntnis über die parlamentarische Arbeit und Abläufe agieren. Und er zeigt auch, dass sie zutiefst undemokratisch eingestellt sind.»

In erster Linie sei das Geschlechterverhältnis im Rat nämlich Resultat des Wählerwillens. Weil nun mal mehr Männer im Rat vertreten sind als Frauen, könne man das Verhältnis bei der Redezeit nur so angleichen, indem man gewählten Männern das Rederecht nehmen würde, so Brunner. Die Geschäftsordnung lege aber bereits die Redezeiten fest und diese seien nicht an das Geschlecht gebunden.

Susanne Brunner, Gemeinderätin SVP. Melanie Duchene / Keystone

Wie oft sich Parlamentsmitglieder im Rat meldeten, sei ferner Ausdruck davon, wer welche Geschäfte betreue in den vorberatenden Kommissionen, erklärt Brunner. Jede Fraktion entscheide letztlich selber, wen sie in der Parlamentsdebatte nach vorne als Rednerin oder Redner ans Mikrofon schicke. Brunner weiter: «Wenn SP und Grüne ihren Männern das Reden untersagen wollen, ist das ihr eigenes Bier. Wenn sie aber meinen, sie müssen anderen Männern im Parlament einen Maulkorb verpassen, ist das ein Angriff auf das demokratisch legitimierte Rederecht, das jedes Mitglied im Parlament hat.»

Geschlechterfragen sorgen immer wieder für Diskussionen im Parlament

Sie vermutet, dass es nicht beim Pilotversuch bleibt, wie Walgis behaupte. «Die SP und Grünen haben ihre Forderungen schon im Kopf, sonst wollten sie nicht die Redezeiten aufschreiben.»

Es erschüttere sie zu sehen, wie weit SP und Grüne bereit seien zu gehen, sagt Brunner und ergänzt:

«Der Antrag hat einen derartig anti-demokratischen Kern, dass es einem die Haare zu Berge stehen lässt.»

Würde er angenommen, wäre dies «ein Imageverlust für unser Parlament und der Beginn eines Matriarchats», so Brunner. «Der Antrag ist Ausdruck dessen, dass SP und Grüne offensichtlich ihr Parteiprogramm so weit abgearbeitet und umgesetzt haben, dass sie nun anfangen, demokratische Regeln zu untergraben.»

Es ist nicht das erste Mal, dass die Wogen im Gemeinderat wegen Geschlechterthemen hochgehen. Meist geht es dabei um geschlechtergerechte Sprache. Also um die Frage, ob bei den Vorstössen sowohl die männliche als auch die weibliche Form verwendet werden soll. Hohe Wellen schlug ein Ereignis, das sich 2019 zutrug: Susanne Brunner reichte eine Interpellation ein, die vom Büro des Gemeinderates nicht akzeptiert wurde. Der Grund: Sie hatte diese nicht «gendergerecht» formuliert. Brunner reichte daraufhin Rekurs beim Bezirksrat ein. Dieser gab ihr recht.