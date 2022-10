Zürcher Regierungsrat zeigt sich offen für neue Grenzziehungen

Kanton Zürich Soll der Bezirk Dietikon zum Bezirk Limmattal-Furttal werden? Regierungsrat zeigt sich offen für neue Grenzziehungen Mehrere Gemeinden aus dem Zürcher Unterland regen an, die Anzahl der Bezirke im Kanton Zürich von heute zwölf auf neu zehn zu reduzieren. Das brächte einige Veränderungen mit sich. 13.10.2022, 20.09 Uhr

Gehören Urdorf und die zehn anderen Gemeinden des Bezirks Dietikon in ein paar Jahren zum neuen Bezirk Limmattal-Furttal? Severin Bigler (Urdorf, Februar 2022)

Zehn statt zwölf Bezirke: Schon seit längerem wird darüber diskutiert, die Grenzen der Bezirke im Kanton Zürich anzupassen – oder zu harmonisieren, wie es die Initiantinnen und Initianten mehrerer Gemeinden aus dem Unterland in ihrer Behördeninitiative ausdrückten. Nun ist der Vorschlag einen entscheidenden Schritt weiter. Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, der Behördeninitiative zuzustimmen. Das teilte er in einer aktuellen Stellungnahme mit.

«Der Regierungsrat unterstützt eine politische Diskussion zur Weiterentwicklung der Bezirksstrukturen», schreibt der Regierungsrat. Er sehe in der Behördeninitiative «eine geeignete Möglichkeit, um im Kantonsrat unter Einbezug der betroffenen Anspruchsgruppen eine möglichst breite politische Diskussion und einen ergebnisoffenen Prozess führen zu können».

In ihrer Behördeninitiative schlagen die Initiantinnen und Initianten zwei Varianten vor. Bei beiden gäbe es grundlegende Veränderungen für den Bezirk Dietikon. Variante A sieht unter anderem vor, dass der Bezirk zwar all seine elf Gemeinden behält, jedoch in Bezirk Limmattal unbenannt würde. Bei Variante B würde der Bezirk Dietikon mit dem Furttal – das heute Teil des Bezirks Dielsdorf ist – fusionieren und neu den Namen Limmattal-Furttal erhalten. Der neu geschaffene Bezirk hätte neu rund 132'000 statt 95'000 Einwohner. Darüber hinaus gibt es zwischen den beiden Varianten keinen Unterschied.

zvg

Weiter ist die Schaffung eines Bezirks Glattal, eines Bezirks Oberland (Zusammenlegung von Hinwil und Pfäffikon) und eines Bezirks Unterland im Vorschlag angedacht. Der Bezirk Unterland würde entweder aus Bülach und Dielsdorf inklusive Furttal bestehen (Variante A), oder – falls das Furttal mit dem Bezirk Dietikon verschmelzen würde – nur Bülach und Dielsdorf ohne Furttal (Variante B). Die Bezirke Zürich, das Knonaueramt sowie die Bezirke Horgen und Andelfingen blieben bei beiden Varianten unverändert, was ihr Gebiet anbelangt.

Die letzte Grenzverschiebung gab es 1989

Die Initiantinnen und Initianten begründen ihren Vorschlag mit dem Wachstum und der stärkeren Vernetzung des Kantons Zürich bis ins Jahr 2030. Die bestehenden Strukturen würden diesen Entwicklungen nicht mehr Rechnung tragen und müssten den starken Veränderungen der funktionalen Räume, etwa durch Autobahnen und dem öV-Netz, angepasst werden.

Zudem sollen die Grenzen der Bezirke denjenigen der Planungsregionen angeglichen werden. Die Behördeninitiative sieht vor, diese von heute elf auf ebenfalls neu zehn zu reduzieren und damit den Bezirken anzugleichen. Mit Ausnahme des Bezirks Dietikon, der 1989 vom Bezirk Zürich abgespalten wurde, sind die Bezirksgrenzen im Kanton Zürich seit 1814 respektive 1831 unverändert.

Der Ball liegt nun beim Kantonsrat. Dort müsste die Idee eine Mehrheit finden, um weiterverfolgt zu werden.

Der Regierungsrat hatte sich jetzt zu der Idee geäussert, weil 75 Kantonsratsmitglieder am 14. März beschlossen hatten, die am 8. Oktober 2021 eingereichte Behördeninitiative «Für eine zeitgemässe dezentrale Organisation des Kantons Zürich» vorläufig zu unterstützen. (sho/deg)