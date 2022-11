Zürich Sie besitzen ein Haustier, das nach draussen muss? Dann viel Spass bei der Wohnungssuche! Die Wohnungssuche in und um Zürich ist eine Herausforderung. Wer zudem noch eine Freigängerkatze oder einen Hund besitzt, hat je nachdem doppeltes Pech. Sven Hoti Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Einbau spezieller Installationen wie etwa Katzentürchen haben einige Vermietende ein Problem. Themenbild: Oliver Dietze / dpa / Keystone

«Keine Haustiere erlaubt», «Es sind nur Hauskatzen (keine Katzentürchen etc.) erlaubt», «Leider sind bei uns keine Freigängerkatzen erlaubt»: Die Wohnungssuche mit ihrer Freigängerkatze gestaltet sich für Andrea Jäger (Name geändert) schwieriger als erwartet. «Ich wünsche niemandem, momentan eine Wohnung finden zu müssen.»

Jäger lebt alleine in einer Eigentumswohnung in Zürich Oerlikon. Die Wohnung gehört ihr und ihrem Ex-Mann, von dem sie seit 2018 getrennt ist. Gemäss richterlichem Beschluss endet ihr Wohnrecht am 31. März 2023; bis dann muss sie eine neue Bleibe gefunden haben. «Auf mir lastet momentan ein grosser Druck», sagt die 55-Jährige. Dass sie künftig als Mieterin in der Wohnung lebt, lehnte der Ex-Mann gemäss ihren Aussagen ab. Und den Kauf der Wohnung könne sie sich nicht leisten.

Seit zweieinhalb Jahren schon sucht Jäger nach einer 2,5-Zimmer-Wohnung, am liebsten im Raum Zürich und mit Garten, damit ihr Kater Quito rauskann. «Ich kann ihn nicht einfach einsperren. Nach ein paar Tagen würde er die Wände hochgehen», erklärt sie. Zudem sei die Haltung als Hauskatze nicht artgerecht. Eine Abgabe des Katers kommt für sie darüber hinaus nicht in Frage. «Ich habe ihn schon seit 13 Jahren und möchte ihn nicht missen.»

Der 13-jährige Kater Quito braucht Auslauf – das ist nicht in allen Wohnungen gerne gesehen. Bild: zvg

Jäger hat sich bislang vor allem bei Wohnbaugenossenschaften beworben und bis jetzt nur Absagen kassiert. In rund 95 Prozent der Fälle sei der Grund ihre Katze gewesen. Entweder wollten die Vermieter gar keine Tiere oder hätten Angst vor Reklamationen wegen des Tierkots. Und wo Katzen erlaubt wären, seien Katzentürchen oder Rampen verboten – angeblich, um das Erscheinungsbild des Hauses nicht zu verändern.

Für die ganze Situation hat sie wenig Verständnis: «Haben wir nicht grössere Probleme zu lösen? Etwas Toleranz und Entgegenkommen wäre angebracht, damit Tierbesitzer in einer Notsituation nicht auf der Strasse stehen.»

Kot und Lärm als Hauptprobleme in Genossenschaften

Tatsächlich haben es Bewerberinnen und Bewerber mit Freigängerkatzen – oder allgemein Haustieren, die nach draussen müssen – schwierig in Wohnbaugenossenschaften, wie eine Umfrage der «Limmattaler Zeitung» bei grösseren Genossenschaften zeigt. Hauskatzen sind oftmals erlaubt, Freigängerkatzen, wenn überhaupt, meist nur im Erdgeschoss. Dies, weil manche der Genossenschaften keine speziellen Installationen möchten.

Was in Wohnbaugenossenschaften erlaubt ist und was nicht, darüber befinden die einzelnen Mietparteien gemeinsam. Als Grund für die Abwehrhaltung gegenüber Freigängerkatzen wird oft der Kot genannt, der von den Katzen hinterlassen wird. Beaufsichtigen lassen sich die Tiere nur schwer. Aber auch Hunde haben einen eher schweren Stand in Genossenschaften. Bei ihnen kommt je nachdem der Lärm durchs Bellen hinzu, das Reklamationen auslösen könnte.

In den Genossenschaften entscheiden die einzelnen Mietparteien gemeinsam über das Verbot von Haustieren. Abgebildet ist der Innenhof der Siedlung Sihlfeld der Genossenschaft ABZ beim Bullingerplatz in Zürich. Bild: Christian Beutler / Keystone

Ob Genossenschaften grundsätzlich strenger seien als kommerzielle Hauseigentümer, lässt der Dachverband Wohnbaugenossenschaften auf Anfrage aussen vor. «Wohnbaugenossenschaften – wie kommerzielle Liegenschaftenverwaltungen auch – behalten sich vor, Hunde und Katzen zu erlauben oder zu verbieten.» Konkrete Daten zur Anzahl Genossenschaften mit Haustierverbot und zu den Gründen dafür hat der Verband nicht.

Der Dachverband sieht es nicht als seine Aufgabe an, sich bei seinen 260 Mitgliedgenossenschaften für mehr Flexibilität einzusetzen – insbesondere beim Einbau etwa von Katzenrampen. «Da die Möglichkeit, Haustiere – speziell Hunde und Katzen – zu halten, oft auch von den Platzverhältnissen vor Ort abhängt, müssen die Wohnbaugenossenschaften, das heisst ihre Mitglieder, gemeinsam entscheiden, ob sich eine Siedlung für die Haustierhaltung eignet.»

«Es gibt auch Eigentümer, die Haustiere schätzen»

Auch kommerzielle Hauseigentümer dürfen nach Belieben die Haustierhaltung verbieten. Dafür müssen sie bei grösseren Tieren gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht einmal einen Grund nennen, wie es auf der Website des Hauseigentümerverbands des Kantons Zürich heisst. Für Kleintiere wie etwa Meerschweinchen oder Zierfische hingegen bedarf es nicht der Zustimmung des Vermieters.

Patrik Schlageter, Leiter Bewirtschaftung Hauseigentümerverband Zürich. Bild: zvg

Von einer Mehrheit könne man nicht sprechen, die das Halten von Haustieren verbiete, sagt Patrik Schlageter, Leiter Bewirtschaftung beim Hauseigentümerverband Zürich, ohne jedoch Zahlen nennen zu können. «Jede Eigentümerin und jeder Eigentümer ist anders und hat unterschiedliche Erfahrungen mit Haustieren gemacht, positive und negative. Es gibt auch solche, die sie schätzen.»

Als Beispiele für negative Erfahrungen nennt er etwa zerkratzte Wände und Böden. Die Schäden seien zwar meist abgedeckt durch die Haftpflichtversicherung der Mietenden, erklärt Schlageter und ergänzt:

«Es ist aber dennoch umständlich, die Wohnung in so einem Fall wieder auf Vordermann zu bringen.»

Immer wieder für Diskussionen sorge zudem das Anbringen von speziellen Installationen am Haus wie beispielsweise Katzenrampen. Ab und zu hätten Nachbarn auch Angst, insbesondere vor grösseren Hunden.

Mieterverband: Derart flächendeckendes Verbot «wenig plausibel»

Bei gewissen Häusern mache ein Haustierverbot durchaus Sinn, sagt Walter Angst, Mediensprecher des Mieterinnen- und Mieterverbandes Zürich und Zürcher AL-Gemeinderat. «Einen derart flächendeckenden Einsatz dieses Verbots erachte ich allerdings als wenig plausibel.»

Ein Verbot sei in der Verwaltungsszene schon weit verbreitet. Auch viele Wohnbaugenossenschaften würden frei laufende Haustiere verbieten. Ausnahmen würden nur in ganz seltenen Einzelfällen gemacht, zum Beispiel bei Therapiehunden.

Auch beim Mieterinnen- und Mieterverband beklagten sich diesbezüglich immer wieder Wohnungssuchende, erzählt Angst. «Es ist ein Ärgernis, keine Frage.» Bei der bereits vorherrschenden Wohnungsnot sei jede weitere Vorgabe ein Hindernis. Angst sagt:

«Es ist inzwischen fast schon eine Gnade, wenn man irgendwo wohnen darf.»

Neben den Haustieren sei auch das Musizieren in der Wohnung ein heikles Thema. «Neben dem, was von Gesetzes wegen nicht verboten werden darf, ist nur erlaubt, was sicher keine Störung auslösen könnte.»

Walter Angst, Sprecher des Mieterinnen- und Mieterverbandes Zürich und AL-Gemeinderat. Bild: zvg

Als Hauptgrund hinter dem Haustierverbot sieht Angst die zu den grossen Immobiliengesellschaften gehörenden Hausverwaltungen, die selbst eine Rendite erwirtschaften müssen. Minimierten diese ihren Bewirtschaftungsaufwand, könnten sie Kosten sparen und ihren Gewinn optimieren.

Es bestehe nämlich immer ein Restrisiko, dass nach dem Auszug Kosten, etwa für entstandene Schäden, an der Verwaltung hängen blieben. «Verwaltungen sind Unternehmen», stellt Angst klar. «Das Problem ist, dass Mietparteien nicht als Kundschaft wahrgenommen werden.»

Externe Firmen sorgen für mehr Vorschriften

Seit viele Verwaltungen zudem keine eigenen Hauswarte mehr hätten und die Arbeiten an externe Firmen vergeben worden seien, hätten die Einschränkungen für Mietparteien zugenommen. «Diese Firmen sind Welten von den alten Hauswarten entfernt. Das betrifft sowohl den Preis als auch die Leistung.» Diese Entwicklung der Auslagerung und der Mietverträge mit immer mehr Vorschriften dürfte weiter zunehmen, so Angst.

Für Andrea Jäger und ihren Kater Quito sind das keine guten Nachrichten. Die 55-Jährige ist noch immer auf Wohnungssuche. Es laufe sehr schlecht, sagt sie. Bei den Bewerbungen werde ihre Katze nicht akzeptiert, die Miete sei zu hoch oder der Verkehr um das Gebäude zu gefährlich für ihr Haustier. «Ich habe Angst und weiss nicht, was auf mich zukommt.»

