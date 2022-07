Zürich Analbefriedigung, Sexspielzeug, Transsexualität – und das ab zwölf Jahren: Eine Aufklärungsbroschüre sorgt für rote Köpfe Die vom Bund unterstützte Aufklärungsbroschüre «Hey You» von der Organisation Sexuelle Gesundheit Schweiz stösst der Zürcher EDU sauer auf. Aber auch auf nationaler Ebene gibt es Widerstand. Sven Hoti Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Ist das altersgerecht? Spielzeuge wie der Analplug thematisiert die Broschüre «Hey You» der Organisation Sexuelle Gesundheit Schweiz. Symbolbild: Britta Gut

Analplug, Lecktuch, Pansexualität: Diese und weitere Themen werden in der Sexualaufklärungsbroschüre «Hey You» von der Organisation Sexuelle Gesundheit Schweiz (SGCH) abgehandelt. Sie richtet sich an Personen ab zwölf Jahren. Die SGCH ist eine Partnerin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Das BAG hat die 2021 publizierte 60-seitige Broschüre finanziell unterstützt. Schweizweit sorgte sie bereits für Schlagzeilen – nun wird sie auch im Kanton Zürich zum Thema.

Die staatliche Unterstützung dieser Broschüre geht der Zürcher EDU gehörig gegen den Strich.

«Der Staat hat keine Befugnis, Propaganda in dem Ausmass zu betreiben»,

sagt Kantonsrat Erich Vontobel (EDU, Bubikon). «Er untergräbt die Familienethik.» Den Jugendlichen werde vermittelt, dass alleine sie entscheiden würden, unabhängig davon, was die Eltern sagten. «Die Familie wird zum Teil ausgehebelt.»

Vontobel stört insbesondere auch die «Analfixiertheit» und das Anpreisen unterschiedlichster Produkte für den Sexualverkehr in der Broschüre. «Was hier stattfindet, ist eine Sexualisierung der Jugend. Wie soll das noch weitergehen?» Es sei nur eine Frage der Zeit, bis noch extremere Themen aufs Tapet kämen. Vontobel: «Dass so was an den Schulen unterrichtet werden soll, geht zu weit.»

«Alles wird hinterfragt»

Aus diesem Grund haben Vontobel und sein Parteikollege Hans Egli aus Steinmaur im Kantonsrat kürzlich eine Anfrage mit dem Titel «Keine sexuelle Indoktrination unserer Kinder an den Schulen» eingereicht. Sie erbeten vom Regierungsrat eine Stellungnahme zu den Inhalten und dem Mindestalter der Broschüre. Zudem wollen Vontobel und Egli vom Regierungsrat wissen, ob die Broschüre auch an Zürcher Schulen zum Einsatz kommen solle und wie er dazu steht.

Der Zürcher EDU-Kantonsrat Erich Vontobel will verhindern, dass die Broschüre zum Schulstoff wird. zvg

Aufklärung habe sich in der Vergangenheit auf biologische Fakten beschränkt. Diese Broschüre würde jedoch weit darüber hinausgehen, findet Vontobel. «Es wird dargelegt, was es sonst noch so gibt, alles wird hinterfragt. Dadurch werden die Jugendlichen verunsichert.» Gewiss würden die Jugendlichen auch etwa durch den Kollegenkreis mit solchen Themen konfrontiert, doch es sei auch eine Frage des Ausmasses. «Es ist ein Unterschied, ob man das einfach irgendwo hört oder als Lektüre durchnimmt.»

«Sexualaufklärung beschränkt sich nicht nur auf Fortpflanzung»

«Ganzheitliche Sexualaufklärung in der Schule beschränkt sich nicht nur auf die Vermittlung von Informationen über die Fortpflanzung», schreibt SGCH-Sprecherin Céline Berset, konfrontiert zu den Vorwürfen. Sie fördere auch eine «kritische Auseinandersetzung mit Geschlechtsstereotypen» und zeige «vielfältige Beziehungsformen» auf. Zudem leiste sie einen Beitrag zur Vorbeugung von sexuell übertragbaren Infektionen, ungewollten Schwangerschaften und sexualisierter Gewalt:

«Es ist erwiesen, dass Kinder und Jugendliche, welche seit der frühen Kindheit Zugang zu ganzheitlicher Sexualaufklärung haben, besser vor sexuellen Übergriffen geschützt sind.»

Die Broschüre ergänze die Sexualaufklärung, die bereits von Eltern und Schule betrieben werde. «Sie ermöglicht es jungen Menschen, sich online und offline über Themen zu informieren, die sie vielleicht nicht in erster Linie mit ihren Eltern und Bezugspersonen besprechen möchten, insbesondere in der Pubertät.» Für die Jugendlichen sei es wichtig, zu wissen, wo sie verlässliche Informationen finden könnten, weswegen in der Broschüre nur auf validierte, altersgerechte Websites hingewiesen werde.

Céline Berset, Sprecherin von Sexuelle Gesundheit Schweiz, spricht sich im Namen der Organisation für eine «ganzheitliche Aufklärung» aus. zvg

Ein «erheblicher» Teil der Bevölkerung sei ausserdem nicht heterosexuell und die Praktiken von heterosexuellen Jugendlichen könnten ebenso vielfältig sein, meint Berset weiter. «Die Präventionsbotschaften müssen sich an Jugendliche mit allen sexuellen Orientierungen richten, wenn wir eine umfassende Sexualaufklärung machen wollen.»

Broschüre ist bei Lehrpersonen beliebt

Die Broschüre «Hey You» wird schweizweit vertrieben in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Gemäss Website ist sie für Jugendliche ab zwölf Jahren, Beratungsstellen und Schulen geeignet. Es seien jedoch «vorwiegend Lehrpersonen und Personen aus der pädagogischen und medizinischen Praxis», die die Broschüre bestellten, schreibt die Sprecherin. Zur Nutzung im Kanton Zürich könne sie keine Aussage machen.

Die Broschüre sei mit Fachpersonen aus der Sexualpädagogik entwickelt und validiert worden. Zusätzlich seien die Wünsche und Fragen von Jugendlichen aus verschiedenen Schulklassen und Stufen einbezogen worden. Rund 50 Prozent der finanziellen Mittel für das Projekt stammen gemäss Berset vom BAG. Wie hoch dieser Betrag konkret ist, konnte die Sprecherin nicht mitteilen.

Auch der Bundesrat soll sich dazu äussern

Keine Frage, das Thema bewegt. Im Nationalrat hat die Thurgauer SVP-Politikerin Verena Herzog praktisch zeitgleich ebenfalls einen entsprechenden Vorstoss eingereicht. Ihre Interpellation ist im Wortlaut fast identisch mit der Anfrage der Zürcher Kantonsräte. Man habe sich im Vorfeld miteinander abgesprochen, bestätigt Vontobel. Der Bundesrat hat nun bis zur nächsten Session im Herbst Zeit, sich dazu zu äussern. Der Zürcher Regierungsrat muss innert drei Monaten schriftlich Stellung nehmen.

