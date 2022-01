Kollbrunn: 67-Jähriger frontal gegen Baum geprallt

Melissa Schumacher

Zürich Selbstunfall in Kollbrunn: 67-Jähriger prallt frontal gegen Baum Am Montagnachmittag ist ein 67-jähriger Autofahrer auf der Tösstalstrasse bei Kollbrunn aus bislang unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen. Das Fahrzeug überquerte das Trottoir und prallte danach frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital gebracht. 18.01.2022, 09.13 Uhr

Ein 67-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag in Kollbrunn (Gemeindegebiet Zell) die Herrschaft über seinen Wagen verloren. Er geriet in einer Linkskurve auf des rechtsseitige Trottoir und das Auto prallte schliesslich gegen einen Baum. Dabei zog sich der Mann unbestimmte Verletzungen zu.