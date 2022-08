Zürich Seit letztem Jahr ist das Teehüsli am Üetliberg wieder offen – so ist es angelaufen 2021 hat der Verein Teehüsli Hohenstein das gleichnamige Kabäuschen am Zürcher Hausberg renoviert. Nun bräuchte es eine Sommerpause, findet der Vereinspräsident. Er würde es währenddessen gerne weitervermieten. Sven Hoti Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Letztes Jahr wurde das Teehüsli Hohenstein am Üetliberg renoviert. Die neu lindgrüne Fassade gab zu Reden. zvg

Anfang Oktober letzten Jahres wurde das beliebte Teehüsli Hohenstein am Üetliberg neu eröffnet. Zuvor war es jahrelang leergestanden. Der neugegründete Verein Teehüsli Hohenstein hatte sich der Renovation und Wiederaufnahme des Betriebs angenommen. Nun erstrahlt das Häuschen beim Spielplatz Hohenstein seit fast einem Jahr wieder in neuem Glanz.

Seither sei das Teehüsli immer gut besetzt gewesen, resümiert Vereinspräsident Joel Flückiger, und ergänzt: «Es zeichnet sich aber allmählich ab, dass eine Sommerpause sinnvoll wäre.» Seit Mitte Juni seien «wesentlich weniger» Leute gekommen als im Rest des Jahres. Dabei hatte Flückiger extra noch die Menükarte der Hitze angepasst und auf eine Sirupbar umgestellt. «Die Leute sind momentan wahrscheinlich lieber am See oder in den Ferien als am Üetliberg», vermutet er.

Teehüsli zur Untermiete

Flückiger geht auch in Zukunft davon aus, dass zwischen Juni und August am Üetliberg weniger Betrieb sein wird. Die Hauptsaison für das Teehüsli sei zwischen Herbst und Frühling. Dies wolle er bei der Planung der Öffnungszeiten für die kommenden Jahre entsprechend berücksichtigen. Auch könne er sich vorstellen, in Zukunft nicht nur am Sonntag, sondern regelmässig auch am Samstag offen zu haben.

Joel Flückiger, Präsident Verein Teehüsli Hohenstein. zvg

Das Team überlege sich nun, was während der Sommerferien mit dem Teehüsli geschehen soll. Am meisten Anklang findet offenbar die Idee, dieses an Dritte weiterzuvermieten, etwa für Geburtstagsfeste oder kleinere Events. Es habe bereits entsprechende Anfragen gegeben, sagt Flückiger. Von der Stadt, der das Häuschen gehört, habe man bereits das Ok dafür erhalten.

Der Verein ist genossenschaftlich organisiert

Das Teehüsli ist seit Oktober letzten Jahres wieder offen. Die Eröffnung habe viele Leute angezogen, so Flückiger. «Unser Team war sehr glücklich darüber, das Teehüsli wiederzueröffnen, und die Kundschaft freute sich darüber, dass es nun wieder offen ist.»

Der Verein ist genossenschaftlich organisiert: Jedes Vereinsmitglied kann sich jeweils im Vorfeld einen Termin aussuchen, an dem es das Teehüsli betreiben möchte. Die Motivation dazu sei gross: «Manche würden das Teehüsli sogar mehrmals im Jahr führen wollen.» Neumitglieder braucht der Verein inzwischen nicht mehr ganz so dringend wie früher – auch wenn solche natürlich immer willkommen seien, betont Flückiger. Viele der 25 Mitglieder hätten sich spontan bei ihm gemeldet.

Wieso das Teehüsli nun lindgrün ist

Das Teehüsli Hohenstein gibt es schon über ein Jahrhundert. Der Verein abstinenter Arbeiter Zürich hatte den Vorläuferbau 1909 als alkoholfreie Waldschenke eröffnet, damals noch direkt auf dem Hohenstein-Grat. 1933 übernahm die Organisation Naturfreunde einen Neubau am heutigen Standort beim Spielplatz Hohenstein. Weil Vereinsmitglieder fehlten, war gut 80 Jahre später vorerst Schluss mit dem Teehüsli.

Die 1909 eröffnete Waldschenke Hohenstein war der Vorläufer des heutigen Teehüsli Hohenstein am Üetliberg. Baugeschichtliches Archiv Zürich

Im August letzten Jahres renovierte der neu gegründete Verein Teehüsli Hohenstein das in die Jahre gekommene Kabäuschen. Die auffälligste Änderung: Aus der klassisch-braunen Waldhütte wurde ein lindgrünes Gaststättchen. Die Farbe sorgte für Diskussionen.

«Mit dem Braun sah es ein wenig aus wie ein Unterhaltshäuschen der Forstwirtschaft. Das Lindgrün sollte dem entgegenwirken», erklärt Flückiger, der von Beruf Architekt ist. Im orangen Herbstwald oder im Schnee sei die Farbe besonders schön.

«Man muss es live sehen.»

In Zukunft soll auch der Innenraum, der Platz für gut 20 Personen bietet, renoviert werden. Zudem sei geplant, zwei Solarpanels auf dem Dach des Häuschens zu installieren. Das Vorhaben stockt jedoch – die Solarspezialisten interessierten sich aufgrund der grossen Nachfrage wohl für keine Kleinstprojekte, so Flückiger. Am Teehüsli habe bislang niemand Interesse gezeigt, und wenn, dann nur zu Wucherpreisen. Es steht also noch einiges an im Teehüsli Hohenstein auf 720 Metern über Meer.

