Tödlicher Unfall auf A1: Mann auf Pannenstreifen von Auto erfasst

Zürich-Seebach Tödlicher Unfall auf der A1: Mann auf Pannenstreifen von Auto erfasst Bei einem Verkehrsunfall bei Seebach kam ein Mann ums Leben. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt. 25.02.2023, 08.35 Uhr

Der Unfall ereignete sich auf der A1 bei Zürich-Seebach. BRK News

Es war zunächst nur eine Streifkollision. Die beiden beteiligten Fahrzeuge fuhren am Freitagabend kurz vor Mitternacht auf der Autobahn A1 in Richtung St.Gallen. Kurz nach der Einfahrt Seebach hielten die Fahrzeuglenker ihre Autos auf dem Pannenstreifen an, um den Schaden zu regeln.