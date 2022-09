Geroldswil Nach 50 Jahren im Dorf: Drogerie Locher verabschiedet sich – und macht Platz für Kinder

Evelyne und Philipp Locher schliessen ihr Geschäft altershalber am 20. September. Die Mitarbeiterinnen und das Sortiment kommen in der Pill-Apotheke in der Zentrumsüberbauung Huebegg unter. Und in das leer werdende Lokal zieht bald Michael Hunziker mit seiner Kindertagesstätte Stärneland.