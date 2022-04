Zürich: So war das Sechseläuten 2022

Tradition Schlechter Sommer vorhergesagt: Der Böögg harrte 38 Minuten aus bis zum erlösenden Knall Das Sechseläuten 2022 markierte die Rückkehr der Grossveranstaltungen in Zürich. Von Bundesrat Ignazio Cassis über «Mr. Corona» Daniel Koch bis zur Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch: Es zeigte sich wieder allerhand Prominenz in der Zürcher Innenstadt. Nur der Böögg liess sich viel Zeit. Sven Hoti Jetzt kommentieren 25.04.2022, 18.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Böögg liess heuer bis zum Knall lange auf sich warten. Keystone

Das verheisst nichts Gutes für den Sommer - zumindest, wenn man dem volkstümlichen Brauch Glauben schenken möchte. Nach knapp 38 Minuten «vertätschte» es dem Böögg den Schädel. Es war das Ende eines gelungenen Sechseläuten, das zwar nicht mit früheren Austragungen mithalten konnte, aber auf alle Fälle Lust auf Mehr machte.

Grauer Himmel, immer wieder Regen und Kälte prägten die Wetterlage in den vergangenen Tage. Auch heute Morgen sah es nicht allzu gut aus für den Traditionsanlass. Es hätte eine herbe Enttäuschung werden können. Zuerst zwei Jahre Zwangspause – im vergangenen Jahr explodierte der Böögg ohne Gäste in der Urner Schöllenenschlucht – und dann noch ein verregnetes Sechseläuten. Doch die Zöifter hatten Glück: Fast pünktlich zum Umzugsstart um 15 Uhr hörte auch das letzte bisschen Regen auf. Und etwa eine halbe Stunde später brach die Sonne durch die graue Wolkendecke und erhellte die Bahnhofstrasse, wo der Umzug startete.

Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) war Ehrengast der Zunft zur Zimmerleuten. Keystone

Die Zunft zur Letzi, die nicht zuletzt wegen ihrer Swing-Band auffiel, beanspruchte das schöne Wetter gleich für sich: «Wenn unsere Zunft auftaucht, ist immer schönes Wetter», meinte einer und lachte.«Dank der Urnerinnen und Urner haben wir schönes Wetter», meinte hingegen Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP), die als Ehrengast mitlief und sich sichtlich über die diesjährige Austragung freute. «Ich feiere gleich doppelt: Für alle Zürcherinnen und Zürcher und alle Urnerinnen und Urner.»

Auch die Urnerinnen und Urner marschierten am Umzug mit

Der Kanton Uri war Gastkanton am diesjährigen Sechseläuten und schritt mit einer «Showtruppe» den Umzug entlang, wie der Urner Christian Bühlmann im Anschluss erklärte. Niemand hier sei eigentlich Zoifter, sondern Gesandte der Urner Regierung. So oder so fühlten sich die Urnerinnen und Urner wohl am Sechseläuten. «Es war alles sehr schön gemacht und gut durchorganisiert», hielt Bühlmann fest.

Mit dem schönen Wetter kamen auch die Leute und die Heiterkeit: Die Bahnhofstrasse und der Limmatquai war gesäumt mit Publikum. Es war ein Anblick, wie man ihn seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte. Vereinzelt zogen Zöifter noch in Pelerinen vorbei: Man war auf jeden Fall auf schlechtes Wetter vorbereitet. «Guets Sächsilüüte» riefen sich die Zöifter immer wieder zu. Auch an Alkohol fehlte es nicht. «Vino Vino!», schallte es aus dem Publikum, als die Höngger Zünfter mit Bechern voller Wein vorbeischritten.

Es gab allerlei Hingucker: Die Zunft zur Schmiden schritt mit Hämmern durch die Bahnhofstrasse. Im Umzugswagen wurde – wie könnte es anders sein - auf einen Amboss eingeschlagen. Im Ofen brannte Feuer.

Update folgt...

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen