Zürich Kreis 4: Schwerverletzter nach Auseinandersetzung

Zürich Schwerverletzter nach Auseinandersetzung im Kreis 4 – Stadtpolizei sucht Zeugen Am Samstagmorgen wurde ein Mann bei einer tätlichen Auseinandersetzung im Kreis 4 schwer verletzt. Die Stadtpolizei Zürich nahm zwei Männer fest. 08.10.2022, 15.29 Uhr

Gegen sechs Uhr kam es an der Dienerstrasse, nahe des Kasernenareals, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 52-jähriger Kameruner wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei Zürich schwer am Kopf verletzt. Er musste durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht werden. Einsatzkräfte der Stadtpolizei Zürich nahmen in diesem Zusammenhang zwei Eritreer im Alter von 24 sowie 30 Jahren fest.