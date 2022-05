Zürich Schweizer Volkslieder und prächtige Trachtenfiguren: Das Glockenspiel an der Bahnhofstrasse zieht schon seit 40 Jahren die Blicke auf sich Wenn es ausfällt, sorgen sich die Leute, wenn es spielt, ist es die Hauptattraktion an der Bahnhofstrasse: das Carillon des Juweliers Kurz. Die «Limmattaler Zeitung» durfte hinter die Kulissen der speziellen Stadtikone schauen. Sven Hoti Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Es ist die Attraktion an der Zürcher Bahnhofstrasse: das Glockenspiel von Juwelier Kurz. Valentin Hehli Die Trachtenfiguren erscheinen jeweils einmal um 11 und einmal um 16 Uhr. Die Glocken im Glockenturm spielen dazu bekannte Schweizer Volkslieder. Valentin Hehli Das Glockenspiel zieht auch 40 Jahre nach seiner Einweihung immer wieder die Blicke auf sich. Valentin Hehli Es befindet sich im Erker des Gebäudes. Der Weg dorthin führt über eine Luke oberhalb des Haupteinganges. Valentin Hehli Hier stehen unter anderem die Trachtenfiguren – wartend, bis es wieder losgeht. Valentin Hehli Über eine Kette werden sie jeweils ans Tageslicht befördert. Valentin Hehli Im Erker befindet sich auch die ganze Technik. Valentin Hehli Im ersten Stock des Gebäudes befindet sich der Glockenschlag mit seinen 36 Glöckchen. Valentin Hehli Die Trachtenfiguren wurden von Hand gefertigt. Sie kommen in den verschiedensten Ausführungen daher. Jede trägt eine für den jeweiligen Kanton typische Tracht. Im Bild sieht man die Genfer Männertracht. Valentin Hehli Schlichte Tracht aus dem alten Berner Aargau. Valentin Hehli Diese Tracht stammt aus dem Weinbauerndorf Hallau in Schaffhausen. Valentin Hehli Ein Hirte aus dem Kanton Schwyz mit einem Büchel. Der Büchel ist ein mit dem Alphorn verwandtes Instrument, das seit dem frühen 19. Jahrhundert in der Innerschweiz gebaut wird. Valentin Hehli Tracht einer unverheirateten Urnerin. Valentin Hehli Bäuerliches Tanzpaar aus Nidwalden. Valentin Hehli Hier ist eine Unterwalliser Tracht zu sehen. Valentin Hehli

Es ist 16 Uhr. Das Glockenspiel im Erker des Gebäudes an der Bahnhofstrasse 80 in Zürich öffnet sich. Figuren in den verschiedensten Ausführungen kommen zum Vorschein. Manche tanzen miteinander, andere bewegen sich winkend vorbei, um eine dreht sich ein Schaf. Alle tragen sie prächtige Trachten. Im Erker spielen die Glöckchen diverse Schweizer Volkslieder.

Um den Haupteingang des Juweliers Kurz hat sich eine stattliche Menschentraube versammelt. Die Leute blicken hoch zum Geschäft, manche halten Handykameras in die Höhe. «Das habe ich als Kind immer gerne gehört», sagt eine Dame zu ihrer Begleitung. Nach genau sechs Minuten und zwölf Sekunden – so lange dauert es, bis die Lieder durch sind – ist das Spektakel auch wieder vorbei und die Menschenmenge löst sich auf.

Sechs Minuten und zwölf Sekunden Entschleunigung

Das Carillon des Juweliers Kurz ist zweifelsohne ein Hingucker. Es erklingt jeden Tag – einmal um 11 und einmal um 16 Uhr. Und das macht es bereits seit gut 40 Jahren. «Das Glockenspiel ist wie ein Anachronismus zu unserer Zeit», sagt Geschäftsführer Jean-Marc Meyer. «Es zeigt, wie schön auch analoge Sachen sein können.» Die Figuren und die Musik wirkten als entschleunigender Gegenpol zur sonst so gestressten Bahnhofstrasse. «Sie laden dazu ein, einfach mal innezuhalten.»

Wie beliebt das Glockenspiel ist, zeigt sich vor allem dann, wenn es einmal nicht funktioniert. Dann fragten die Leute – sowohl Lokale als auch Touristen – jeweils, was denn damit los sei, erzählt Meyer. Es kämen aber auch immer wieder Leute im Laden vorbei, die das rund sechsminütige Spiel verpasst hätten, und fragten, wann es denn wieder erklinge. «Es ist zweifelsohne ein ikonisches Glockenspiel.»

Über eine Luke gelangt man zum Innenleben

Wer das Glockenspiel von nahe sehen möchte, der muss in die Höhe. Denn es befindet sich im Erker des 1867 erbauten Gebäudes – quasi zwischen Parterre und erstem Stockwerk. Dazu lässt sich oberhalb des Haupteinganges eine Luke öffnen. Über eine Leiter gelangt man schliesslich in das Innenleben des Glockenspiels. Hier ist es eng und ziemlich dunkel, mehr als eine Person passt hier nicht rein. Die Sitzfläche ist sehr beschränkt – aufstehen: keine Chance!

Allzu viel zu sehen gibt es hier oben allerdings nicht. Vor einem befinden sich die Figuren auf verschiedene Sockel verteilt, auf ihren Einsatz wartend. Die Sockel sind über eine Konstruktion am Boden miteinander verbunden und werden bei ihrer Vorstellung mit einer Kette im Kreis nach draussen gezogen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die ganze Elektronik. Unter anderem wird hier die Zeit auf der Uhr mit einer Atomuhr abgeglichen.

Die Mitarbeitenden stört das regelmässige Gebimmel nicht

Im oberen Stock der Filiale, ebenfalls beim Erker, befinden sich die 36 Glocken. Diese spielen zweimal am Tag die Melodien: Extra dafür angefertigte Lochkarten sind mit den Klöppeln der Glocken verbunden. Je nach Position des Loches wird das Signal an eine andere Glocke weitergeleitet und damit ein anderer Ton erzeugt.

Insgesamt sechs Lieder befinden sich derzeit im Repertoire des Carillons. Es sind: «S’Landidörfli», «Ich hau en», das «Margritlilied», «Gilberte de Courgenay», das «Brunnenhoflied» und «Guete Sunntig mitenand». Im Dezember ertönen dann passenderweise die Weihnachtslieder «O du Fröhliche», «Vom Himmel hoch», «Ihr Kinderlein», «O Tannenbaum» und «White Christmas».

Diente unter anderem als Inspiration: das Figurenspiel am Zytglogge in Bern. Peter Schneider/Keystone

Das Glockenspiel schlägt zusätzlich zu jeder halben und vollen Stunde die Zeit. Um 11 und 16 Uhr, wenn die Trachtenfiguren wieder an der Reihe sind, ertönt der Stundenschlag jeweils eine Minute früher. Für die Mitarbeitenden in der Filiale sei das Gebimmel kein Lärm, sagt Geschäftsführer Meyer. «Es ist, wie wenn man neben einer Kirche wohnt. Irgendwann merkt man das Geläut gar nicht mehr.»

Das grösste Glockenspiel in der Schweiz – hergestellt in Deutschland

Das Carillon an der Zürcher Bahnhofstrasse ist das grösste seiner Art in der Schweiz. Eingeweiht wurde es am 21. September 1982 um 11 Uhr. Die Idee dazu kam vom Gründer und damaligen Besitzer von Juwelier Kurz, Armin Kurz (1924–1984), der es der Stadt Zürich vermachte. Mit dem Glockenspiel wollte er «Kunden und Kulturfreunden in bleibender Erinnerung» bleiben und «täglich eine kleine Freude» bereiten, heisst es in einer Broschüre. Inspiriert worden war er dabei von den Figurenspielen bei der Zytglogge in Bern und dem Münchner Rathaus.

Kurz liess das Glockenspiel bei der Turmuhren- und Maschinenfabrik Korfhage im deutschen Melle anfertigen. Dies, nachdem er sich zuerst in der Schweiz umgehört hatte, jedoch niemanden fand, der die Erfahrung dafür mitbrachte. «Korfhage war damals der einzige Spezialist, der Glockenspiele in dieser Grösse und Komplexität herstellte», erklärt Kurz-Geschäftsführer Meyer. Die jährliche Wartung übernimmt inzwischen einmal pro Jahr das Luzerner Elektrounternehmen Muri Baer.

Fritz Fuchs, Geschäftsführer des Holzbildhauer-Ateliers Hans Huggler-Wyss in Brienz, und Künstlerin Martha Michel bei der Fertigung der Trachtenfiguren. zvg

Die Figuren wiederum sind Schweizer Handarbeit. Entworfen und aus feinstem Lindenholz geschnitzt im Holzbildhauer-Atelier Hans Huggler-Wyss in Brienz. Die Künstlerin Martha Michel hat die Figuren nach alten Bildern detailgetreu bemalt. Lotti Schürch von der Schweizerischen Trachtenvereinigung unterstützte die Arbeit. Armin Kurz begeisterte sich für Schweizer Traditionen. Die 24 Figuren tragen verschiedenste Trachten aus den Kantonen.

Das Zifferblatt der Uhr beim Glockenspiel ist ein Abbild desjenigen der Kirche St. Peter. Dies ist kein Zufall: Es ist der Ort, wo Armin Kurz getauft und konfirmiert wurde.

«Das Bestehen des Glockenspiels ist gesichert»

Auch 40 Jahre später fasziniert das Glockenspiel noch immer. Und es beschert Juwelier Kurz zusätzliche Aufmerksamkeit. Eine Bahnhofstrasse ohne das Geschäft, geschweige denn das Carillon, kann man sich nur schwer vorstellen. «Für uns ist das Glockenspiel von besonderer Wichtigkeit», betont Geschäftsführer Meyer.

Und würde das Juweliergeschäft aus irgendwelchen Gründen irgendwann aus dem Gebäude ausziehen, so wäre das noch lange nicht das Ende des Glockenspiels. Dann würde sich nämlich der Hauseigentümer, der bereits heute für das Carillon verantwortlich ist, darum kümmern. «Das Bestehen des Glockenspiels ist auf alle Fälle gesichert.»

