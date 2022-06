Schule für Erwachsenenbildung wird nicht verselbständigt

Oetwil Grosse Ehre für Rahel von Planta: Die Oetwiler Gemeindepräsidentin trifft Bundesrätin Simonetta Sommaruga

Die höchste Oetwilerin besuchte am Samstag das erste nationale Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen-Treffen in Bern. Auf der Reise von Oetwil in die Hauptstadt blickte sie auf ihre erste Amtsperiode als Gemeindepräsidentin zurück und erzählte, wieso sie sich eine weitere Frau in der Exekutive wünschen würde.