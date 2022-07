Schon über eine Million Eintritte in die Badis der Stadt Zürich

Zürich Schon über eine Million Eintritte in die Zürcher Stadtbadis Bereits 57 Tage nach Saisonstart haben die Stadtzürcher Sommerbäder den millionsten Eintritt gezählt. So früh wurde diese Schwelle noch nie übersprungen. SDA 12.07.2022, 11.00 Uhr

Badende beim Strandbad Mythenquai. Matthias Scharrer / Archiv

In den Jahren 2015 und 2018 wurden erst am 14. Juli eine Million Eintritte erreicht. Das war bislang der früheste Zeitpunkt. In diesem Jahr war es nun schon am 9. Juli so weit, wie das städtische Sportamt am Montag mitteilte.

Grund für den neuen Rekord in der aktuellen Saison sind vor allem die warmen und sonnigen Wochenenden. So gab es etwa am 18./19. Juni fast 130'000 Besucherinnen und Besucher.

Das Sommerbad mit den meisten Eintritten ist momentan das Strandbad Mythenquai (rund 122'000), gefolgt vom Strandbad Tiefenbrunnen (rund 108'000) und dem Freibad Letzigraben (knapp 100'000).